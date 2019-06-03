Рианна в откровенном нижнем белье напомнила фанатам, за что они её так любят

Многозадачности Рианны можно только позавидовать: девушка попеременно выкладывает то новую косметику собственного производства, то нижнее бельё, то купальники. Поклонники её творчества только и успевают лайкать одну за другой фотографии в "Инстаграме" и заказывать новые продукты имени певицы.
В этот раз, по словам самой певицы, она представила коллекцию июня, которую можно уже найти на сайте. И, судя по одобрительным комментариям подписчиков Рианны, можно смело сказать, что вся партия разлетится в первую же неделю.
Вау, ты точно настроена серьёзно
Пользователь "Инстаграма"
Вот так выглядят мои мечты
Пользователь "Инстаграма"
Я знаю, куда уйдут все мои деньги
Пользователь "Инстаграма"
Фанаты Рианны не могли не воспользоваться возможностью напомнить певице, что, вообще-то, они уже совсем заждались её нового альбома. В прошлый раз девушка обещала, что поклонникам не придётся долго ждать, но время идёт, а анонсов пока нет.
Лайк, если хотите, чтобы Рианна выпустила уже новый альбом
Пользователь "Инстаграма"
Как насчёт нового альбома, Ри?
Пользователь "Инстаграма"
Сколько ещё нам ждаааать
Пользователь "Инстаграма"
Рианна выложила фото в новом нижнем белье, но на него никто не обратил внимания
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