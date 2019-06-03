Рианна в откровенном нижнем белье напомнила фанатам, за что они её так любят

Каждый раз, когда 30-летняя певица выкладывает промофото своего нового комплекта нижнего белья, на улице её фанатов и просто любителей красоты случается небольшой праздник. Все с нетерпением ждут новых снимков и вовсе не для того, чтобы потратить деньги на новый купальник...

Многозадачности Рианны можно только позавидовать: девушка попеременно выкладывает то новую косметику собственного производства, то нижнее бельё, то купальники. Поклонники её творчества только и успевают лайкать одну за другой фотографии в "Инстаграме" и заказывать новые продукты имени певицы.

В этот раз, по словам самой певицы, она представила коллекцию июня, которую можно уже найти на сайте. И, судя по одобрительным комментариям подписчиков Рианны, можно смело сказать, что вся партия разлетится в первую же неделю.

Вау, ты точно настроена серьёзно Пользователь "Инстаграма"

Вот так выглядят мои мечты Пользователь "Инстаграма"

Я знаю, куда уйдут все мои деньги Пользователь "Инстаграма"

Фанаты Рианны не могли не воспользоваться возможностью напомнить певице, что, вообще-то, они уже совсем заждались её нового альбома. В прошлый раз девушка обещала, что поклонникам не придётся долго ждать, но время идёт, а анонсов пока нет.

Лайк, если хотите, чтобы Рианна выпустила уже новый альбом Пользователь "Инстаграма"

Как насчёт нового альбома, Ри? Пользователь "Инстаграма"

Сколько ещё нам ждаааать Пользователь "Инстаграма"

Рианна выложила фото в новом нижнем белье, но на него никто не обратил внимания