Рианна показала на камеру свою хищную натуру, надев соблазнительный комбинезон

31-летняя певица выложила горячее фото в "Инстаграме", напомнив, что её любят не только за голос.

Рианна снялась для издания Interview Magazine и на одном из фото предстала в провокационном образе. Артистка лежала в вальяжной позе, надев леопардовый полупрозрачный комбинезон. Судя по всему, нижнее белье певица предпочла не надевать, продемонстрировав пышные формы. Наряд дополняла накидка, гармонирующая с одеждой, и высокие каблуки.

Фото получило больше четырёх миллионов лайков меньше чем за сутки. Поклонники пришли от него в восторг. Они называли любимицу настоящей тигрицей, делали комплименты и признавались в любви. Один из пользователей даже выразил готовность сражаться за певицу с её бывшими.

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Но бороться за Рианну сейчас нужно с бизнесменом из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Пара встречается с 2017 года, и отношения протекают довольно бурно, с пылкими ссорами и радостными воссоединениями. В интервью Interview Magazine певица рассказала, что сейчас влюблена и очень хочет стать матерью. Но в ответ на вопрос о свадьбе артистка замялась.

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