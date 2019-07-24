Рианна с трудом поверила, что такое возможно, увидев фото своей маленькой копии

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Фото © Instagram/badgalriri

Рианна не могла скрыть удивления, когда узнала о существовании своего маленького двойника.

Американская певица и актриса барбадосского происхождения Рианна в своём инстаграм-аккаунте опубликовала фотографию девочки, которая удивительно на неё похожа. Звезда уточнила, что чуть не выронила телефон из рук, когда увидела фотографию.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B0RWWeaH6xg/" target="_blank">badgalriri</a></p>

Тайра Бэнкс тоже поделилась фото девочки, прокомментировав его словами: "S.O.S. Пожалуйста, помогите узнать, чьё это молодое страстное лицо мини-Рианны". Быть может, супермодель искала ребёнка, чтобы сделать ей деловое предложение в фешен-индустрии? Помимо Тайры множество других звёзд мировой величины прокомментировали схожесть Рианны и Алайи.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B0RepyXAFfT/" target="_blank">bestfanbase</a></p>

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<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BglqinJBAPj/" target="_blank">iamhoneyy__</a></p>

Оказалось, что девочку зовут Алайя и она модель детской одежды. Изначально фотография была опубликована её мамой, Брией Кей, в "Инстаграме". Брия регулярно делится фотографиями дочери в своём аккаунте. А когда Рианна опубликовала кадр с Алайей, гордая мать прокомментировала: "Оооууу! Это моя детка!"

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