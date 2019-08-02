Рианна выложила фото в новом белье, и фанаты тут же уронили её сайт

Известная 31-летняя певица не просто так стала самой богатой женщиной в музыкальной сфере. Она точно знает, как подать себя и любой продукт из своей линейки.

Вот и в этот раз девушка продемонстрировала все достоинства нижнего белья своего бренда, да так, что все тут же захотели его купить. Весь переполох случился от пары невинных фотографий певицы Она анонсировала пополнение в коллекции своего нижнего белья, конечно же, продемонстрировав его на себе.

Под фото Рианна написала: "Ищете что-то новенькое? А как вам сиреневый леопард с кружевом?" Разумеется, все пришли в восторг от такого дизайнерского решения, и как только открылись продажи — побежали срочно покупать. Но случилось кое-что неприятное: сайт Рианны не выдержал такого наплыва перевозбуждённых поклонников и рухнул.

Сайт совсем слёг! photo_perminova

Я тоже! В смысле почему ты такая потрясающая trippinonthreads

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Рианна разделась, показав свой новый бронзер, и теперь его захотели даже мужчины