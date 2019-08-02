Рианна выложила фото в новом белье, и фанаты тут же уронили её сайт

Вот и в этот раз девушка продемонстрировала все достоинства нижнего белья своего бренда, да так, что все тут же захотели его купить. Весь переполох случился от пары невинных фотографий певицы Она анонсировала пополнение в коллекции своего нижнего белья, конечно же, продемонстрировав его на себе.
Под фото Рианна написала: "Ищете что-то новенькое? А как вам сиреневый леопард с кружевом?" Разумеется, все пришли в восторг от такого дизайнерского решения, и как только открылись продажи — побежали срочно покупать. Но случилось кое-что неприятное: сайт Рианны не выдержал такого наплыва перевозбуждённых поклонников и рухнул.
Сайт совсем слёг!
photo_perminova
Я тоже! В смысле почему ты такая потрясающая
trippinonthreads
Ух, эта малышка всегда радует меня своими горячими фотками
rihsflower
Рианна разделась, показав свой новый бронзер, и теперь его захотели даже мужчины