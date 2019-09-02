Рианна спровоцировала сбой системы, выложив слишком откровенные фото

Популярная 31-летняя певица продолжает радовать фанатов пополнениями своего бренда одежды. И каждый раз восторг поклонников оказывается в два раза сильнее, ведь девушка всегда сперва представляет новое бельё на себе.

Недавно Рианна анонсировала новую линейку своей одежды. К стильным купальникам и полупрозрачному нижнему белью добавился спортивный комплект в разной расцветке, но с леопардовым принтом. Казалось бы, как можно обычный фитнес-костюм сделать сексуальным, но Рианне под силу и не только такое.

Девушка выложила несколько фото, где и предстала в образе соблазнительной хищницы. Оттенок шоколадного леопарда выгодно оттенял цвет её кожи, а лёгкий макияж в тон и непослушные кудри только дополняли образ и добавляли дикости звезде. Декораторы тоже постарались на славу, создав подходящее место для съёмки.

По уже сложившейся традиции фанаты встретили новые фото кумира восторженными возгласами.

Боже мой, я не могу на неё смотреть, она слишком красива😍 diego_rihannanavy

Я не люблю леопардовый принт, но, блин, я его точно куплю теперь _little_tori

Прекрасна, как бриллиант на небе whitneyhoustonthelegacy

Но у некоторых возникли небольшие проблемы. Видимо, продажи комплекта стартовали так стремительно, что нижняя часть уже оказалась в солдауте. И, судя по жалобам подписчиков Рианны, система опять не выдержала и начала сбоить, рассылая странные предложения.

Рианна выложила фото в новом белье, и фанаты тут же уронили её сайт