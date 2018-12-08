Как риелторы и сайты недвижимости обманывают клиентов с помощью фотошопа

Пользователь Reddit обнаружил наглый фотошоп на снимке, опубликованном на сайте недвижимости. Чтобы привлечь внимание клиентов к дому на берегу реки Брисбен, риелторы перекрасили мутно-зелёную воду в нежно-бирюзовый цвет.

Не каждый сумеет заметить ошибку, которую допустили обманщики при обработке фотографии. А вот пользователь с ником oldbrokencb750 не только заметил, но и поделился открытием с остальными.

"Коричневая змея" уже давно не была такого цвета! oldbrokencb750

Истинный оттенок реки можно увидеть на небольшом кусочке, который горе-мастера забыли перекрасить.

В этом легко убедиться, если посмотреть на реальные фотографии реки.

Впрочем, это не единственный и далеко не самый наглый способ обмануть клиентов. В комментариях пользователи вспомнили объявление о продаже дома с приклеенной в фотошопе мебелью.

А Лайф ранее рассказывал о девушке, которая сняла во Вьетнаме отличный номер с бассейном, который оказался не слишком большой ванной.

Отличная иллюстрация к фразе "Ожидания vs реальность".

Кстати, наши риелторы не отстают от иностранных коллег. Пользователь Life Trip поделился фотографиями квартиры, которую он снял через сайт Airbnb. Слева — снимки, сделанные владельцем жилья, справа — фотографии пользователя. Когда ракурс меняет всё.

Похоже, некоторые риелторы неправильно выбрали профессию, ведь как фотографам и ретушёрам им просто не было бы цены.

Апофеоз ожидания vs реальности! Девушка сняла номер с бассейном, а получила это