Водитель автобуса решил повторить сцену из фильма, и это была очень плохая идея

Водитель автобуса из Колумбии случайно воссоздал финальную сцену фильма "Ограбление по-итальянски", неловко развернувшись на узкой дороге. Автобус завис прямо над пропастью и лишь чудом не упал в воду, сообщает Daily Mail.

В финальной сцене фильма "Ограбление по-итальянски" автобус с главными героями зависает на краю скалы.

В похожую ситуацию попал и водитель автобуса из Колумбии, который пытался проехать по утёсу у плотины Итуанго. Опасные манёвры, едва не закончившиеся трагедией, были сняты на видео.

К счастью, в момент аварии в автобусе не было пассажиров. Самого водителя спасли приехавшие на вызов экстренные службы. Автобус удалось вернуть на дорогу с помощью подъёмного крана.

Власти Колумбии сообщили, что трагедии удалось избежать благодаря прочным ограждениям. Тем не менее они планируют разработать дополнительные меры безопасности для этого участка дороги.