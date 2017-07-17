Аферисты в Сети продают роли в несуществующий клип Дакоты и Доминика Джокера

Дэни Оушен и все его друзья позавидовали бы такому изощрённому плану российских аферистов. В Сети распространили объявление о наборе актёров в новый клип на песню Риты Дакоты и Доминика Джокера. В сообщении главной героине обещают гонорар 10 000 рублей, а актрисам второго плана — по 8000. И всё бы ничего, только для подтверждения участия в кастинге организаторам нужно перевести 700 рублей, которые обещают вернуть на съёмочной площадке. Однако в разговоре с SUPER Рита Дакота заявила, что песня была записана 10 лет назад и никакого клипа они не снимать даже не планируют.

— Мы с Домиником сделали эту шутливую песню для сериала исключительно как два сонграйтера. Это было почти 10 лет назад и ни тогда, ни, разумеется, сейчас ни о каких клипах речи не велось, это же не сингл, это закулисная работа. Мало кто вообще в курсе, что там наши голоса. Для человека, который не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, прокатила бы любая сумма, а мошенники называли такие, которые сильно не бьют по карману жертвы. Но при этом в массовости своей неплохо набивают кошельки злоумышленникам. Ужасно, что такое происходит, но я уверена, что благодаря огласке теперь такой вид мошенничества сойдёт на нет.