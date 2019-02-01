Дакота выпустила клип, где призналась в любви к Соколовскому после его измен

Отрывок из нового клипа певица выложила на своей странице в Instagram и сопроводила его эмоциональным текстом.
Я любила своего мужа, люблю сейчас и буду любить всегда, любить и благодарить даже за самые страшные минуты, проведённые наедине с собой в углу ванной на полу
Рита Дакота
В клипе использованы фрагменты видео с участием Влада Соколовского, снятые в то время, когда супруги были вместе. При этом девушка утверждает, что сумела простить и отпустить бывшего мужа. Текст песни также посвящён умению прощать и жить дальше, несмотря ни на что.
Это самый ценный урок в моей жизни — научиться любить и отпускать, желая только добра. Кажется, во мне никогда в жизни не было столько любви, сколько сейчас
Рита Дакота
Соколовский пока никак не прокомментировал творчество бывшей жены. Давал ли певец согласие на использование роликов с его участием в клипе, неизвестно.
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