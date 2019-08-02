Дакота закрутила роман с бывшим, с которым встречалась ещё до Соколовского

Болезненный разрыв Риты и Влада нашёл сильный отклик в сердцах её поклонников. Но те до последнего надеялись, что девушка ещё найдёт свою половинку, и вот — их молитвы были услышаны.

Конечно, 29-летняя певица официально ни о чём не объявляла, но вездесущих фанатов не проведёшь. Не так давно Риту с новым парнем видели гуляющими по Москве и в Минске, вместе с дочерью певицы Мией, пишет Super. И общие фото с парой выкладывали в "Инстаграм" друзья девушки, поэтому сомнений просто не осталось.

Неизвестным парнем на самом деле оказался вполне известный 34-летний Виталий Гурков — заслуженный мастер спорта и чемпион мира по тайскому боксу. Рита и Виталий уже даже пробовали встречаться — десять лет назад, но что-то в прошлый раз не задалось. Но зато сейчас ничто не предвещает беды, а это главное.

Несмотря на то что после новостей о новом романе, девушку заваливают вопросами в "Инстаграме", Рита таинственно молчит. Последним она опубликовала анонс своего сольного концерта в Израиле, и фанаты разделились на два лагеря: кто-то бесконечно рад такому скачку карьеры певицы, а кто-то упрямо стоит на своём — есть роман или нет?

Рита, и ты ещё жалела о разводе?! Смотри, как тебе после него поперло, ттт. Я так и думала, что тебе эта ситуация в итоге принесёт гораздо больше бонусов, чем минусов. А о Владе как о исполнителе и не слышно baraduka003

Рита, дай комментарий, там СМИ пишут, что у тебя роман)) margarita_sykeeva

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