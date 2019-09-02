Рита Дакота опозорилась во время прямого эфира, выступив вживую в Кремле

В воскресенье, 1 сентября, в Государственном Кремлёвском дворце прошёл концерт, посвящённый Дню знаний. В числе других артистов в нём приняла участие и известная 29-летняя певица.

Недавно Рита Дакота опубликовала в своём инстаграме пост, где пожаловалась подписчикам, как отвратительно прошёл её день. Среди прочего там упоминался и концерт в Кремлёвском дворце. По словам звезды, в этот раз на мероприятие команда не отправилась вместе с ней, ведь Рите предстояло выйти всего с одной песней.

Но звукорежиссёры что-то напутали, поэтому во время выступления девушка себя совсем не слышала — только музыку и переговоры за кулисами. Не желая плохо выступить перед детишками, Рита остановила песню и обратилась к техникам, чтобы те разобрались и исправили свою ошибку.

Потом корила себя: мол, это непрофессионально. Но, блин, это не моя вина! Почему из-за технического косяка я должна была хреново спеть и взять на себя ответственность? Это нечестно Рита Дакота

Девушка очень расстроилась из-за случившегося, ведь на видео, попавших в Сеть, слышно, как она поёт не с лучшим для себя качеством. Это заметили и фанаты, которые возмутились в соцсетях выступлением Риты. Но на все нападки певица поспешила ответить, что во всём виноваты звукорежиссёры, которые некачественно сделали свою работу.

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