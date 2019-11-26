Дакота разделась для фото на пляже, несмотря на холод и отсутствие купальника

Рита Дакота находится сейчас в Израиле, где певица успела не только выступить, но и устроить себе фотосессию на пляже.

29-летняя артистка поделилась жарким фото с пляжа, раскрыв маленькую тайну о своём купальнике. Дакота призналась, что, поскольку надеть было нечего, пришлось включать фантазию.

В Тель-Авиве в конце ноября не сильно много желающих купаться. Так что мы такие почти одни. Холодно, бодро, весело. Купальника не было, так что это верх от концертного костюма и трусы Рита Дакота

Сейчас вместе с певицей находится её мама, которая, по всей видимости, и делала это фото. Вместе они посетили храм Гроба Господня, Стену Плача и другие святые места. После этого родственники отправились на пляж, снимок с которого изрядно впечатлил пользователей "Инстаграма".

Как можно успевать всё? Красотка!!!!! Zenechka_love

Пойду жирок сгонять, спасибо за мотивацию 😅 Moodhollywood1

Недавно Дакота откровенно рассказала о жизни на "Фабрике звёзд", в которой приняла участие в 2007 году. На шоу "Зашкварные истории" девушка призналась, что ей приходилось выживать во время съёмок и гастролей.

— Мы жили в доме, в котором всё было бутафорское. Нас даже заставляли поливать пластиковые цветы, чтобы люди думали, что они настоящие. Всё фейковое, а подавалось как реальность, — заявила певица.

Рита Дакота устроила охоту за лайками, надев для этого маленький купальник