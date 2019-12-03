В Сети появились голые фото Риты Дакоты, которые она не рискнула показать сама

Летом Рита Дакота появилась на обложке журнала Maxim, но во время съёмок было сделано много откровенных кадров, не попавших в издание.

Фотограф Александра Буримова опубликовала у себя на странице в "Инстаграме" знойные снимки, на которых предстала 29-летняя певица. Артистка позировала не только в прозрачном белье, но и решилась на несколько полностью обнажённых кадров.

Александра отметила, что экс-супруга Влада Соколовского во время фотосессии была смелой, но "с головой" и не попадалась на уловки и уговоры редакторов. Сама Дакота столь откровенные снимки в своём инстаграме разместить на отважилась. Хотя и отметила, что не стесняется своей сексуальности, пишет Peopletalk.

"Быть обнажённой женщиной в объективе Буримовой — это искусство", — резюмировала артистка.

Опыт, конечно, безумно крутой, интимный и доверительный. <...> Я решила достать архив с этими кадрами и пропустить его по-новому. Такое неоново-размазанное забытьё вышло Александра Буримова

Фото довольно тепло приняли в соцсетях. Комментаторы восхищались внешностью певицы и тем, как быстро она пришла в форму после родов.

Нет и чего тут Рита стеснялась и носила мешковатую одежду??? блин аж обидно!когда вот есть реально чего стесняться, а кто-то с идеальными ногами с идеальным животом после родов и с классной попой и говорит "у меня комплексы по поводу фигуры" ЧТООО? alishakalashnikova

Всё-таки Рита шикарная женщина 😍 Что голос, что внешность, что ум)) 👏👏 Все кадры крутые hey_liliya

Это безумно красиво😍 Не пошло, а очень, очень veronika.sidorova.23

Глюкоза примерила образ русалки, выбрав для фото маленький чёрный купальник