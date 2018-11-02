Рита Ора превратилась в Мэрилин Монро в БДСМ-версии

Для тематической вечеринки 27-летняя певица выбрала обтягивающий наряд чёрного цвета. Образ дополнял макияж смоки айс, накладные ресницы и ярко-алая губная помада.

Рита Ора — одна из тех, кто точно знает свои сильные стороны. Для бала в честь Хеллоуина, организованного некоммерческой организацией ЮНИСЕФ, 27-летняя певица выбрала обтягивающее кожаное платье чёрного цвета, выгодно подчеркнувшее её грудь и ноги.

Платиновые локоны звезды были уложены в стиле 1950-х годов. Образ дополнял макияж смоки айс, накладные ресницы и ярко-алая губная помада.

Накануне тематической вечеринки Рита Ора обнародовала даты своего мирового турне 2019 года. Шоу состоятся в городах Европы, Азии и Австралии.

В недавнем интервью журналу Harper's Bazaar Ора объяснила свою тягу к откровенным селфи.

— Это заставляет меня чувствовать себя живой. Да, иногда я публикую свои голые фото, но ведь это моё тело, — заявила она.

Певице пришлось дать комментарии по поводу эротической фотосессии в одних перчатках, фрагменты которой вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

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