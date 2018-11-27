Рита Ора рассталась с бойфрендом и пришла на вечеринку в образе пин-ап-девушки

Для презентации своего нового альбома певица выбрала наряд в стиле 1960-х. Интерес публики подогревала новость о том, что звезда совсем недавно порвала с музыкантом Эндрю Уоттом.

Презентация нового альбома Риты Оры прошла в ночном клубе Annabel's, расположенном в лондонском районе Мейфер.

27-летняя певица пришла на вечеринку в ярко-алом мини-платье в стиле 1960-х. Образ пин-ап-модели дополняли характерные макияж и причёска.

Взгляды приглашённых знаменитостей весь вечер были прикованы к виновнице торжества.

Интерес публики наверняка не был праздным: недавно звезда объявила о разрыве отношений с музыкантом Эндрю Уоттом, с которым встречалась всего год.

Второй альбом Риты Оры называется Phoenix. Он вышел спустя шесть лет после первого, который был прохладно встречен музыкальными критиками.

Альбом — о решениях, которые мне приходилось принимать на протяжении всех 27 лет моей жизни. О некоторых я скорее жалею, а другими, наоборот, горжусь Рита Ора

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