Рита Ора закрутила роман с Человеком-пауком, которого бросила Эмма Стоун

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Рита Ора закрутила роман с Человеком-пауком, которого бросила Эмма Стоун

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По словам источника, пока влюблённым редко удаётся видеться, но тем не менее их чувства вполне серьёзны.

Рита Ора начала встречаться с актёром, известным по роли Питера Паркера в фильме "Новый Человек-паук". Пока отношения 28-летний певицы и голливудской звезды Эндрю Гарфилда находятся на ранней стадии, но, по словам источника, близкого к паре, их чувства вполне серьёзны, сообщает The Sun.

<p>Фото © Tenezis</p>

При этом певица в сентябре рассталась с музыкальным продюсером Эндрю Уоттом, с которым встречалась на протяжении 13 месяцев. Последние серьёзные отношения Гарфилда были с актрисой Эммой Стоун, которые продлились три с половиной года.

Рита рассказала о своём новом романе всего около месяца назад. Но в последние дни их отношения стали стремительно развиваться, и для неё это приняло серьёзный оборот. Ещё рано загадывать, но, кажется, они любят друг друга

Источник

<p>Фото © Columbia Pictures</p>

Пока знаменитостям трудно совмещать рабочие графики, поэтому видятся они не так часто.

<p>Фото © Neil Hall</p>

Впрочем, совсем недавно папарацци застали Гарфилда за ужином со своей бывшей девушкой в Манхэттене. Стоун и Гарфилд после разрыва сохранили дружеские отношения и не стесняются говорить о своих чувствах друг к другу.

Эмма Стоун... Я люблю Эмму. Она в порядке. И она всегда может вернуться ко мне

Эндрю Гарфилд

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