Рита Ора закрутила роман с Человеком-пауком, которого бросила Эмма Стоун

По словам источника, пока влюблённым редко удаётся видеться, но тем не менее их чувства вполне серьёзны.

Рита Ора начала встречаться с актёром, известным по роли Питера Паркера в фильме "Новый Человек-паук". Пока отношения 28-летний певицы и голливудской звезды Эндрю Гарфилда находятся на ранней стадии, но, по словам источника, близкого к паре, их чувства вполне серьёзны, сообщает The Sun.

При этом певица в сентябре рассталась с музыкальным продюсером Эндрю Уоттом, с которым встречалась на протяжении 13 месяцев. Последние серьёзные отношения Гарфилда были с актрисой Эммой Стоун, которые продлились три с половиной года.

Рита рассказала о своём новом романе всего около месяца назад. Но в последние дни их отношения стали стремительно развиваться, и для неё это приняло серьёзный оборот. Ещё рано загадывать, но, кажется, они любят друг друга Источник

Пока знаменитостям трудно совмещать рабочие графики, поэтому видятся они не так часто.

Впрочем, совсем недавно папарацци застали Гарфилда за ужином со своей бывшей девушкой в Манхэттене. Стоун и Гарфилд после разрыва сохранили дружеские отношения и не стесняются говорить о своих чувствах друг к другу.