Обнажённая Рита Ора поздравила Кейт Мосс с 45-летием, разделив с ней постель

Британская певица поздравила свою подругу с днём рождения, выложив два совместных снимка в "Инстаграме", один из которых особенно заинтересовал поклонников.

Что будет, если объединить двух секс-символов на одном фото, тем более "постельном"? Десятки тысяч лайков за несколько часов и бурное обсуждение в комментариях. На одном из снимков Ора со своей знаменитой подругой предстали лежащими в кровати с изголовьем, которое оформлено в стиле БДСМ. Градус повышало и то, что звёзды позировали топлес, прикрывшись одеялами.

Есть только одна КМ (Кейт Мосс. — Прим. ред.). С днём рождения! <...> Люблю тебя и рада называть своей подругой Рита Ора

Поклонники решили, что это подарок ещё и для них. И второе фото удостоилось десятков комплиментов, заслужив звание самого эпичного из когда-либо виденных. Хотя первый снимок тоже был неплох: блондинки стояли голова к голове, мило обнявшись.

Второе фото — самая эпичная вещь, которую я когда-либо видел vasjmorgan

Идеально albania__place

Две легенды berryeryhnglam

В прошлом году Рита Ора присоединилась к модельному агентству подруги Kate Moss Agency. В интервью для издания The Sun певица рассказывала, что очень рада работать со знаменитой моделью.