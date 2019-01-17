Обнажённая Рита Ора поздравила Кейт Мосс с 45-летием, разделив с ней постель

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Обнажённая Рита Ора поздравила Кейт Мосс с 45-летием, разделив с ней постель

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Фото: instagram/ritaora

Британская певица поздравила свою подругу с днём рождения, выложив два совместных снимка в "Инстаграме", один из которых особенно заинтересовал поклонников.

Что будет, если объединить двух секс-символов на одном фото, тем более "постельном"? Десятки тысяч лайков за несколько часов и бурное обсуждение в комментариях. На одном из снимков Ора со своей знаменитой подругой предстали лежащими в кровати с изголовьем, которое оформлено в стиле БДСМ. Градус повышало и то, что звёзды позировали топлес, прикрывшись одеялами.

Есть только одна КМ (Кейт Мосс. — Прим. ред.). С днём рождения! <...> Люблю тебя и рада называть своей подругой

Рита Ора

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank"><strong>ritaora</strong></a></p>

Поклонники решили, что это подарок ещё и для них. И второе фото удостоилось десятков комплиментов, заслужив звание самого эпичного из когда-либо виденных. Хотя первый снимок тоже был неплох: блондинки стояли голова к голове, мило обнявшись.

Второе фото — самая эпичная вещь, которую я когда-либо видел

vasjmorgan

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank"><strong>ritaora</strong></a></p>

Идеально

albania__place

Две легенды

berryeryhnglam

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank"><strong>ritaora</strong></a></p>

В прошлом году Рита Ора присоединилась к модельному агентству подруги Kate Moss Agency. В интервью для издания The Sun певица рассказывала, что очень рада работать со знаменитой моделью.

Кейт всегда была моим наставником и другом. Для меня большая честь работать с ней

Рита Ора

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