Рита Ора сделала лето незабываемым для фанатов, выложив фото в мокром купальнике

28-летняя певица не прочь проверить нервы поклонников на прочность. И эта фотосессия не стала исключением.

Девушка, не давая расслабляться фанатам, снова выложила провокационные снимки. На них певица предстала на отдыхе, поднимаясь по лестнице из воды. Несмотря на то что на артистке был закрытый купальник, показать ей удалось довольно много. Мокрая одежда Оры плотно облегала её бюст.

Даже чёрно-белый фильтр не сделал снимки менее жизнерадостными. А всё благодаря настроению певицы, которая мило улыбалась в камеру, и её подписи. Она понадеялась, что её фанаты тоже всё ещё наслаждаются летним отдыхом.

И поклонники отметили, что после таких снимков их лето точно не может быть плохим, и пошутили над тем, что вода, судя по всему, была холодная. И, конечно, не забыли сделать девушке комплименты. Они отметили её лучезарную улыбку и естественную красоту, поставив около 800 тысяч лайков менее чем за сутки.

Вода, похоже, была холодная zeusthemyth

Там точно было холодно jheff.dancer

Такая естественная красота warriorprince1010

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