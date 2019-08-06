Рита Ора выложила горячие фото с яхты, смутив фанатов слишком маленьким бикини

Певица решила понежиться на солнце и заодно показать поклонникам свою стройную фигуру.

28-летняя британская артистка отправилась с друзьями отдыхать на Ибицу, Испания, пишет Daily Mail. И пока они катались на яхте, Ора устроила себе жаркую фотосессию, которой поделилась в "Инстаграме". Для неё девушка надела маленькое чёрное бикини, едва скрывавшее грудь.

Певица принимала эффектные позы, показав со всех сторон, что она находится в отличной форме. Пляжный образ Ора дополнила обильными украшениями и солнечными очками.

Но внимание поклонников сосредоточилось на одной детали — мини-купальнике. Фанаты сочли, что он певице явно не по размеру и в следующий раз ей стоит купить комплект побольше. Однако даже критика не помешала Рите собрать под фото более полумиллиона лайков за полдня и десятки восторженных комментариев о фигуре.

Ваши бикини всегда вам не по размеру Jess84op

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Рита Ора — британская исполнительница в жанре поп и R&B. В 2018 году артистка выпустила второй музыкальный альбом Phoenix спустя шесть лет после первой пластинки, изрядно заставив понервничать поклонников.

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