Рита Ора подурачилась в гримёрке перед фотографом, оставшись в прозрачном белье

28-летняя поп-дива выглядела настоящей рок-н-ролльной звездой, когда решила показать, что происходит за кулисами.

Взлохмаченные волосы, татуировки и дерзкий взгляд — такой предстала исполнительница хита Let You Love Me перед своим фотографом Ронаном Парком, пишет Daily Star. Девушка сняла рубашку, показав изящную грудь в кружевном белье. И даже расстегнула джинсы.

Артистка выложила снимки в свой инстаграм, и поклонники были просто в восторге. Ведь пару дней назад певица пожаловалась, что подхватила грипп. И фанаты не ждали от неё подобных съёмок. Они написали, что Рита выглядит просто восхитительно, и отметили её исключительную трудоспособность.

Мы знаем, кто здесь королева shawnmendesgreen

Ты выглядишь восхитительно blissey_ora

Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше, Рита. Я знаю, что ты сможешь победить этот грипп! Убедись, что ты пьёшь много воды и достаточно спишь. Мы любим тебя! blissey_ora

Рита Ора — британская модель и певица, чьи композиции не раз оказывались на вершинах европейских чартов. Девушку назвали в честь Риты Хейворт, которая была любимой голливудской кинозвездой её дедушки-режиссёра, пишет 24СМИ. И сама артистка тоже периодически появляется в сериалах и кино. Так, например, её можно увидеть в ленте "50 оттенков серого".

Рита Ора выложила горячие фото с яхты, смутив фанатов слишком маленьким бикини