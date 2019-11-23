Рита Ора подурачилась в гримёрке перед фотографом, оставшись в прозрачном белье

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Фото © Instagram/ritaora

28-летняя поп-дива выглядела настоящей рок-н-ролльной звездой, когда решила показать, что происходит за кулисами.

Взлохмаченные волосы, татуировки и дерзкий взгляд — такой предстала исполнительница хита Let You Love Me перед своим фотографом Ронаном Парком, пишет Daily Star. Девушка сняла рубашку, показав изящную грудь в кружевном белье. И даже расстегнула джинсы.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank">ritaora</a></p>

Артистка выложила снимки в свой инстаграм, и поклонники были просто в восторге. Ведь пару дней назад певица пожаловалась, что подхватила грипп. И фанаты не ждали от неё подобных съёмок. Они написали, что Рита выглядит просто восхитительно, и отметили её исключительную трудоспособность.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank">ritaora</a></p>

Мы знаем, кто здесь королева

shawnmendesgreen

Ты выглядишь восхитительно

blissey_ora

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank">ritaora</a></p>

Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше, Рита. Я знаю, что ты сможешь победить этот грипп! Убедись, что ты пьёшь много воды и достаточно спишь. Мы любим тебя!

blissey_ora

Рита Ора — британская модель и певица, чьи композиции не раз оказывались на вершинах европейских чартов. Девушку назвали в честь Риты Хейворт, которая была любимой голливудской кинозвездой её дедушки-режиссёра, пишет 24СМИ. И сама артистка тоже периодически появляется в сериалах и кино. Так, например, её можно увидеть в ленте "50 оттенков серого".

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