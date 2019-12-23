Рита Ора стала приманкой только для рыб, надев на яхту завлекающее бикини

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Фото © Instagram/ritaora

29-летняя артистка подводит итоги года, отдыхая на яхте вместе с семьёй в Карибском море.

Британская звезда решила уехать подальше от холодной погоды и наслаждается морским бризом и красивыми пейзажами, пишет Daily Express. И, конечно, девушка не могла не поделиться яркими моментами своего отдыха. Ора выложила серию снимков с шикарной яхты, где предстала в откровенном купальнике.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank">ritaora</a></p>

Певица показала фигуру во всей красе, обнажив при этом часть бюста: перекрещивающиеся серебристые полоски ткани не смогли закрыть его целиком. Зато глаза исполнительница хита Let Me Love You спрятала за солнечными очками. В подписи британка сама пошутила над своим нарядом.

Капитан, не надевайте ничего блестящего, это привлечёт рыбу. Я

Рита Ора

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank">ritaora</a></p>

За жизнью Оры в "Инстаграме" следят 15,7 млн подписчиков, многие из которых сразу же отправились делать девушке комплименты. Фанаты оценили и фигуру, и забавный купальник, назвав певицу русалкой. Однако некоторые юзеры решили добавить ложку дёгтя. Артистку обвинили в фотошопе, отметив, что она обманывает девушек, которые берут с неё пример.

Боже, какая же ты хорошенькая

jenna.aaliyah

Словно маленькая русалка

ritaoraswifey

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ritaora/" target="_blank">ritaora</a></p>

Отличная ретушь, Рита. Ты не должна фотошопить своё тело. Надеюсь, ты знаешь, что многие девушки считают тебя образцом для подражания. И понимаешь, как влияешь на них, когда публикуешь снимки, которые не отражают реальность

nadine.buergermeister

Рита Ора — британская певица, модель и актриса. Ранее она подвела итоги 2019 года, написав, что с нетерпением ждёт выхода на экраны фильма по мотивам "Приключений Оливера Твиста" Диккенса, в котором она сыграла. На съёмках девушка завела роман с коллегой — сыном Джуда Лоу Рафферти. Также Ора отметила, что за этот год несколько раз появилась на обложках глянца, съездила в мировое турне и даже запустила производство собственной марки текилы.

Рита Ора подурачилась в гримёрке перед фотографом, оставшись в прозрачном белье

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