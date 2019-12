Рита Ора стала приманкой только для рыб, надев на яхту завлекающее бикини

29-летняя артистка подводит итоги года, отдыхая на яхте вместе с семьёй в Карибском море.

Британская звезда решила уехать подальше от холодной погоды и наслаждается морским бризом и красивыми пейзажами, пишет Daily Express. И, конечно, девушка не могла не поделиться яркими моментами своего отдыха. Ора выложила серию снимков с шикарной яхты, где предстала в откровенном купальнике.

Певица показала фигуру во всей красе, обнажив при этом часть бюста: перекрещивающиеся серебристые полоски ткани не смогли закрыть его целиком. Зато глаза исполнительница хита Let Me Love You спрятала за солнечными очками. В подписи британка сама пошутила над своим нарядом.

Капитан, не надевайте ничего блестящего, это привлечёт рыбу. Я Рита Ора

За жизнью Оры в "Инстаграме" следят 15,7 млн подписчиков, многие из которых сразу же отправились делать девушке комплименты. Фанаты оценили и фигуру, и забавный купальник, назвав певицу русалкой. Однако некоторые юзеры решили добавить ложку дёгтя. Артистку обвинили в фотошопе, отметив, что она обманывает девушек, которые берут с неё пример.

Боже, какая же ты хорошенькая jenna.aaliyah

Словно маленькая русалка ritaoraswifey

Отличная ретушь, Рита. Ты не должна фотошопить своё тело. Надеюсь, ты знаешь, что многие девушки считают тебя образцом для подражания. И понимаешь, как влияешь на них, когда публикуешь снимки, которые не отражают реальность nadine.buergermeister

Рита Ора — британская певица, модель и актриса. Ранее она подвела итоги 2019 года, написав, что с нетерпением ждёт выхода на экраны фильма по мотивам "Приключений Оливера Твиста" Диккенса, в котором она сыграла. На съёмках девушка завела роман с коллегой — сыном Джуда Лоу Рафферти. Также Ора отметила, что за этот год несколько раз появилась на обложках глянца, съездила в мировое турне и даже запустила производство собственной марки текилы.

