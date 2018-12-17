Парень утонул во время крещения в реке, и свидетели не нашли тела

20-летний Квадво Кереме из Аккры, Гана, погиб во время крещения в реке. В какой-то момент церемонии мужчина исчез под водой, и многочисленные свидетели так и не смогли ему помочь, сообщает Daily Mail.

На кадрах, снятых одним из присутствующих, видно, как местный священник окунает Квадво в реку и в какой-то момент тот оступается и уходит под воду с головой. После этого оператор бросил камеру и, по-видимому, кинулся на спасение парня.

К несчастью, помочь утонувшему свидетели так и не смогли. Они даже не нашли тело парня — офицеры извлекли его из реки лишь несколько часов спустя. Пастор, проводивший обряд крещения, был арестован, но пока не известно, в чём обвиняют мужчину и какое наказание ему грозит.