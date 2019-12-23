Роберт Паттинсон заявил, что уйдёт в порно, но только при одном условии

Условие связано с новым фильмом "Бэтмен", выход которого запланирован на 25 июня 2021 года. Британский артист станет самым молодым актёром, исполнившим эту роль.

Роберт Паттинсон стал всемирно известен, сыграв вампира в "Сумерках". Однако ему удалось отделаться от ярлыка актёра одной роли. Сейчас артист готовится сыграть культового персонажа и считает грядущую картину настоящим достижением, пишет The Guardian. По словам британца, он чувствует с ролью необъяснимую связь.

Я чувствовал с ней связь. Не знаю почему. Я действительно этого хотел. Роль имеет необъяснимую силу, поэтому все тянутся к ней, это необъяснимо Роберт Паттинсон

Однако будущий Бэтмен отмечает, что ответственность, возложенная на него, тоже велика и он для себя стал лучшим критиком. Поэтому на вопрос о возможной неудаче Роберт ответил довольно неожиданно. По словам артиста, если "Бэтмен" провалится, он попробует свои силы в порно. Только не в обычном, а в артхаусном.

Роберт Паттинсон — британский актёр, модель, продюсер, родился в пригороде Лондона в семье бизнесмена в 1986 году. В детстве Роберт был очень стеснительным, но мечтал играть в кино. Робость ему помогла побороть модельная карьера. На большом экране парень начинал с небольших ролей — в фильмах "Кольцо нибелунгов", "Гарри Поттер и кубок огня". Но мировую славу ему принесла роль вампира Эдварда Каллена. Также за спиной у Паттинсона съёмки в том числе в лентах "Воды слонам", "Отголоски прошлого", "Космополис", "Король".