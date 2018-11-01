Отец отправил фото улыбающегося сына его матери и забил малыша насмерть

Вскрытие показало, что рёбра двухлетнего Дилана были сломаны в 13 местах, его печень была разорвана, а в брюшной полости было сильное кровотечение. Кроме того, в крови мальчика обнаружили кокаин.

31-летнего Рафаэля Кеннеди приговорили к 24 годам тюрьмы за то, что он забил насмерть своего сына Дилана. Перед этим он вышел на связь с матерью, отправив ей фото улыбающегося мальчика. Позже судмедэксперты сделают вывод: если бы мальчику вовремя оказали помощь, его можно было бы спасти…

Житель города Нортгемптон, Великобритания, Рафаэль Кеннеди узнал о том, что он является отцом Дилана, только за 10 недель до смерти мальчика. Его бывшая Тейлор Тиффин уже давно жила с другим мужчиной, но экспертиза признала отцовство Кеннеди и тот стал забирать малыша к себе на побывку. Дилану было всего два года, и его 19-летняя мать не обращала внимания на синяки и ссадины, которые появлялись на его теле после каждого визита к отцу.

Эта беспечность оказалась для малыша роковой. 15 декабря 2017 года Кеннеди вызвал скорую, сообщив, что его ребёнок не дышит. Медики прибыли на место и попытались реанимировать мальчика, но ничего не выходило. Тогда его отвезли в больницу, где врачи лишь констатировали его смерть. По словам отца, малыш выпил сок и после этого упал, потеряв сознание. Синяки он объяснил тем, что мальчик недавно упал, когда играл на улице.

Вскрытие показало, что Дилана долго и жестоко избивали. Врачи установили по меньшей мере 39 серьёзных травм, в числе которых 13 переломов рёбер, разорванная печень и многочисленные кровотечения в брюшной полости. Кроме того, в крови ребёнка были найдены следы кокаина. По всей видимости, отец пытался таким образом утихомирить мальчика перед смертью.

В суде врач, который пытался реанимировать Дилана, заявил, что, если бы ребёнка привезли хотя бы на час раньше, он бы выжил. Но его отец пытался скрыть следы преступления и в итоге загубил жизнь малыша. Сейчас следователи пытаются установить, когда именно была сделана та самая фотография: до того, как мальчик был избит, или ещё раньше. Вероятно, радостные эмоции вызваны именно воздействием наркотика.

В квартире Кеннеди были найдены героин, кокаин, марихуана, а также телефон, который, по всей видимости, знали все местные наркоманы, — детоубийца зарабатывал на жизнь наркоторговлей.