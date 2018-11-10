Дочка отправила семье фото с медового месяца, и папа решил, что он ничем не хуже

Наташа Строуп в начале ноября отправилась в медовый месяц на Гавайи, откуда регулярно присылает семье солнечные фотографии. Однако отец 26-летней девушки решил, что он ничем не хуже, и ответил ей аналогичными снимками, сообщает BuzzFeed News.
Она показывала пейзажи, которые её окружали, а я сфотографировал то, что окружает меня
Трэйси Фритц
51-летний Трэйси Фритц работал не покладая рук на своей ферме в Южной Дакоте, когда увидел фотографии Наташи, и идея для ответа пришла сразу же. Однако никто не ожидал, что остроумные снимки станут вирусными в "Твиттере", куда их выложила младшая дочь. 19-летняя девушка написала в соцсети: "Я думаю, что мой папа очень забавный. Он уверен, что это не так".
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