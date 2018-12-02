"В 11 лет отец и мачеха насиловали меня, чтобы я не стал геем, и вот моя месть"

Спустя 20 лет после ужасных издевательств Даниэль одинок и не хочет видеть никого рядом.

Когда Ричард Даулинг заметил, что у его 11-летнего сына якобы проявляются наклонности к нетрадиционной ориентации, то его охватил ужас. Мужчина решил во что бы то ни стало воспрепятствовать этому, прибегнув к чудовищному методу. В течение трёх лет он заставлял ребёнка заниматься сексом с мачехой. При этом в голове Ричарда ни на секунду не возникла мысль, что он делает только хуже, сообщает Daily Record.

Даниэля заставляли смотреть порно, а если он отказывался от полового акта, то отец избивал его.

Единственное, чего я хотел, чтобы он был правильным. Я хотел, чтобы он пошёл по правильному пути, а не по тому, чтобы стать потом геем Ричард Даулинг

Мальчика лишила детства, и даже спустя 20 лет его преследует аромат духов его мачехи. Для того чтобы отомстить своим родителям, Даниэль стал детективом и собственноручно доказал их вину. В итоге отца приговорили к пяти годам тюремного заключения, а мачеху — к восьми.

Я никогда не забуду тот день, когда всё началось. Мы с папой играли в настольную игру, когда он сказал, что правила игры меняются. Он попросил меня поцеловать и потрогать грудь мачехи. Я думал, что это нормально, ведь он меня подбадривал Даниэль

Сейчас Даниэль работает менеджером по продажам и живёт в Сурее. Он до сих пор одинок и утверждает, что ему не интересен секс из-за детских кошмаров.

Папа попросил поцеловать мачеху на ночь. Она лежала на кровати и была прикована к постели наручниками. Она просила её потрогать, а потом к нам присоединился папа. Иногда мы вместе смотрели порно, а потом втроём занимались сексом Даниэль

О жестоких издевательствах отца стало известно, когда Даниэлю исполнилось 16 лет. Но ему никто не поверил, и юноша даже пытался покончить с собой. Только 17 лет спустя он смог добиться справедливости. Даниэль тайно записал телефонный разговор, в котором отец признал факт насилия.