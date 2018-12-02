На эту и на ту! 10 крутых родителей, которые набили тату, нарисованные детьми

Как правило, родители гордятся каждым творением, которое сделано руками их ребёнка. Причём неважно, будь то непонятная куча пластилина или разрисованный лист бумаги. Однако эти отцы и матери вышли на следующий уровень — сделали из детских шедевров татуировки.

Вот уж точно, дети — это цветы жизни...

Если бы у этого супер-героя было прозвище, то его бы звали Счастливый отец!

А творец этих рисунков станет отличным режиссёром фильмов ужасов.

Три кошки лучше, чем их отсутствие!

Мама была настолько тронута запиской, оставленной сыном, что решила её увековечить на своём теле.

Но не только мамы поддаются сантиментами. Этому отцу тоже не потребовалось много времени, чтобы решиться на тату.

Сын хотел показать, что для него папа — самый крутой супер-герой, и он лишь подтвердил это.

"Мама, папа, вы у меня такие красивые!"

Люк, как и многие мальчики, любит динозавров и машины, а папа очень сильно любит Люка.

А от этой татуировки по коже мурашки...