На эту и на ту! 10 крутых родителей, которые набили тату, нарисованные детьми

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На эту и на ту! 10 крутых родителей, которые набили тату, нарисованные детьми

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Как правило, родители гордятся каждым творением, которое сделано руками их ребёнка. Причём неважно, будь то непонятная куча пластилина или разрисованный лист бумаги. Однако эти отцы и матери вышли на следующий уровень — сделали из детских шедевров татуировки.

Вот уж точно, дети — это цветы жизни...

<p>Фото © Instagram/mikemcnabbtattoo</p>

Если бы у этого супер-героя было прозвище, то его бы звали Счастливый отец!

<p>Фото © Instagram/bostonmack</p>

А творец этих рисунков станет отличным режиссёром фильмов ужасов.

<p>Фото © Instagram/obscurallc</p>

Три кошки лучше, чем их отсутствие!

<p>Фото © Instagram/findyoursmile</p>

Мама была настолько тронута запиской, оставленной сыном, что решила её увековечить на своём теле.

<p>Фото © Instagram/damncoyotechris</p>

Но не только мамы поддаются сантиментами. Этому отцу тоже не потребовалось много времени, чтобы решиться на тату.

<p>Фото © Instagram/voodoo_lady</p>

Сын хотел показать, что для него папа — самый крутой супер-герой, и он лишь подтвердил это.

<p>Фото © Instagram/big_daddy_babylon</p>

"Мама, папа, вы у меня такие красивые!"

<p>Фото © Instagram/tattoo_3000</p>

Люк, как и многие мальчики, любит динозавров и машины, а папа очень сильно любит Люка.

<p>Фото © Instagram/artofdarrenmillar</p>

А от этой татуировки по коже мурашки...

<p>Фото © Instagram/aquilespacmanreyes</p>

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