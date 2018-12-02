Батёк, ты ок! 15 примеров, когда отцы делали скучные фотографии реально смешными

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Батёк, ты ок! 15 примеров, когда отцы делали скучные фотографии реально смешными

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Если мужчина становится отцом, то это не значит, что он автоматические теряет чувство юмора. Да, папы должны быть ответственными и подавать пример своим детям. Но кто сказал, что им больше нельзя хулиганить?

Марисса Вайнштейн поделилась этой фотографией в "Твиттере", написав: "Папа влез в кадр в День благодарения"

<p>Фото © Соцсети</p>

Пара фотографировалась на память о выпускном вечере, но у папы были свои планы на этот счёт

<p>Фото © Соцсети</p>

Девушка выложила фото в "Инстаграме", написав: "Сначала мне показалось это фото очень милым, но потом я пригляделась и... папа!!!"

<p>Фото © Соцсети</p>

Надеемся, что чувство юмора передалось этой блондинке через гены и она не испугается

<p>Фото © Соцсети</p>

На этой фотографии все без исключения счастливы, но в особенности — отец

<p>Фото © Соцсети</p>

Девочки обожают фотографироваться, а папа любит пиво. Так и получился этот шедевр

<p>Фото © Соцсети</p>

Папа не смог упустить шанса испортить селфи и быстро впечатался в стекло

<p>Фото © Соцсети</p>

Никто не говорил, что легко быть отцом. И этому мужчине ещё предстоит это узнать...

<p>Фото © Соцсети</p>

Папа может всё что угодно!

<p>Фото © Соцсети</p>

Пока молодая пара старается позировать для фотографа, папы устроили маленькую шалость

<p>Фото © Соцсети</p>

Если вы взяли на пляж не только дочь, но и всех её подруг, то готовьтесь к бесконечной фотосессии

<p>Фото © Соцсети</p>

Отец пришёл насладиться рок-концертом, но вместо этого приходится наблюдать, как эти двое облизывают друг другу гланды...

<p>Фото © Соцсети</p>

Самое главное оказалось не в фокусе

<p>Фото © Соцсети</p>

Папа всем своим видом словно говорит: "Парень, ты мне не нравишься!"

<p>Фото © Соцсети</p>

Классическая поза "я не знаю, как ещё сфотографироваться" и отец, который обыграл её по-новому

<p>Фото © Соцсети</p>

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