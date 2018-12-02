Батёк, ты ок! 15 примеров, когда отцы делали скучные фотографии реально смешными

Если мужчина становится отцом, то это не значит, что он автоматические теряет чувство юмора. Да, папы должны быть ответственными и подавать пример своим детям. Но кто сказал, что им больше нельзя хулиганить?

Марисса Вайнштейн поделилась этой фотографией в "Твиттере", написав: "Папа влез в кадр в День благодарения"

Пара фотографировалась на память о выпускном вечере, но у папы были свои планы на этот счёт

Девушка выложила фото в "Инстаграме", написав: "Сначала мне показалось это фото очень милым, но потом я пригляделась и... папа!!!"

Надеемся, что чувство юмора передалось этой блондинке через гены и она не испугается

На этой фотографии все без исключения счастливы, но в особенности — отец

Девочки обожают фотографироваться, а папа любит пиво. Так и получился этот шедевр

Папа не смог упустить шанса испортить селфи и быстро впечатался в стекло

Никто не говорил, что легко быть отцом. И этому мужчине ещё предстоит это узнать...

Папа может всё что угодно!

Пока молодая пара старается позировать для фотографа, папы устроили маленькую шалость

Если вы взяли на пляж не только дочь, но и всех её подруг, то готовьтесь к бесконечной фотосессии

Отец пришёл насладиться рок-концертом, но вместо этого приходится наблюдать, как эти двое облизывают друг другу гланды...

Самое главное оказалось не в фокусе

Папа всем своим видом словно говорит: "Парень, ты мне не нравишься!"

Классическая поза "я не знаю, как ещё сфотографироваться" и отец, который обыграл её по-новому