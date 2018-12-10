Врач сказал мне: Мы можем спасти либо твою жену, либо ребёнка — выбирай...

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Врач сказал мне: Мы можем спасти либо твою жену, либо ребёнка — выбирай...

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Житель Колорадо рассказал, что жена не простила бы его, если бы он дал умереть их ребёнку.

Фредерик и Кейвонн Конни не могли поверить своему счастью, когда узнали, что в их семье скоро будет прибавление. Но день, который должен был стать самым важным в их жизни, обернулся трагедией. У Кейвонн началось сильное кровотечение, когда она была дома. Её срочно госпитализировали, чтобы сделать кесарево сечение, сообщает The Sun.

<p>Фото © Facebook/Frederick Connie</p>

Однако когда врачи осмотрели женщину, то Фредерика поставили перед самым тяжёлым выбором в его жизни — прооперировать Кейвонн первой, и тогда ребёнок мог бы умереть, либо спасти жизнь дочери, но тогда был риск, что жена не выкарабкается.

<p>Фото © Facebook/Frederick Connie</p>

Фредерик сделал выбор в пользу дочери, но Кейвонн, к сожалению, скончалась. Она прожила ещё несколько дней и увидела фотографии новорождённой дочки. Девочку назвали Анжеликой Кейвонн Конни в честь матери.

<p>Фото © Facebook/Frederick Connie</p>

Её сердце не выдержало, и она умерла ещё до того, как ей собирались сделать операцию. Я рад, что принял такое решение, потому что если бы я выбрал Кейвонн, то она ненавидела бы меня всю оставшуюся жизнь

Фредерик Конни

<p>Фото © Facebook/Frederick Connie</p>

Сейчас Анжелика находится под наблюдением врачей, которые хотят, чтобы она ещё немного набрала вес перед тем, как отправиться домой. После борьбы за жизнь своей супруги Фредерик погряз в долгах. Его друзья организовали благотворительный сбор, чтобы помочь мужчине справиться с финансовыми проблемами.

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