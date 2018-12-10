Врач сказал мне: Мы можем спасти либо твою жену, либо ребёнка — выбирай...

Житель Колорадо рассказал, что жена не простила бы его, если бы он дал умереть их ребёнку.

Фредерик и Кейвонн Конни не могли поверить своему счастью, когда узнали, что в их семье скоро будет прибавление. Но день, который должен был стать самым важным в их жизни, обернулся трагедией. У Кейвонн началось сильное кровотечение, когда она была дома. Её срочно госпитализировали, чтобы сделать кесарево сечение, сообщает The Sun.

Однако когда врачи осмотрели женщину, то Фредерика поставили перед самым тяжёлым выбором в его жизни — прооперировать Кейвонн первой, и тогда ребёнок мог бы умереть, либо спасти жизнь дочери, но тогда был риск, что жена не выкарабкается.

Фредерик сделал выбор в пользу дочери, но Кейвонн, к сожалению, скончалась. Она прожила ещё несколько дней и увидела фотографии новорождённой дочки. Девочку назвали Анжеликой Кейвонн Конни в честь матери.

Её сердце не выдержало, и она умерла ещё до того, как ей собирались сделать операцию. Я рад, что принял такое решение, потому что если бы я выбрал Кейвонн, то она ненавидела бы меня всю оставшуюся жизнь Фредерик Конни

Сейчас Анжелика находится под наблюдением врачей, которые хотят, чтобы она ещё немного набрала вес перед тем, как отправиться домой. После борьбы за жизнь своей супруги Фредерик погряз в долгах. Его друзья организовали благотворительный сбор, чтобы помочь мужчине справиться с финансовыми проблемами.