Мачеха держала 5-летнего мальчика под лестницей, но Гарри Поттером он не стал...

Пятилетний мальчик жил в маленьком чулане под лестницей, где валялись провода и гвозди.

Тамми Блаймайер воспитывала семерых детей, но одного из них она ненавидела всей душой — пятилетнего пасынка. Мальчик был вынужден жить в чулане под лестницей, как в фильме о Гарри Поттере. В результате 38-летнюю жительницу Техаса приговорили к 28 годам тюремного заключения, сообщает The Sun.

Если бы полицейские вовремя не нашли Джордана, то через несколько дней он бы умер от голода. По словам врачей, мальчик был похож на узников холокоста. Его вес на тот момент составлял всего 13 кг. При этом отец пострадавшего был свидетелем всех издевательства, но ничего не предпринял. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

О зверствах Тамми стало известно после того, как в полицию обратился один из её сыновей. 16-летний подросток рассказал, что его родители заставляли Джордана носить подгузник и морили его голодом. Мальчику приходилось спать под лестницей среди проводов и гвоздей, а питался он лишь одним куском хлеба. Мачеха запрещала ему есть вместе с другими детьми и отнимала еду.

На теле Джордана были найдены многочисленные синяки и гематомы. Кроме того, родители накачивали его наркотиками, чтобы мальчик не мешал, когда приходили гости. В итоге против Тамми дали показания двое её сыновей.

Ты совершила большую ошибку и должна за это ответить. Я здесь, чтобы задать тебе риторический вопрос: как ты могла поступить так с нами? Мы должны были стать твоей гордостью и радостью. Но мы жили в вечном страхе и гневе Один из сыновей

Сейчас Джордан живёт вместе со своей биологической мамой. Служба защиты детей взяла под опеку шестерых детей Тамми.