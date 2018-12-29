"Я заснула, когда кормила грудью малыша, а когда открыла глаза, он уже не дышал"

Родители из Большого Манчестера случайно придавили новорождённого в кровати, в результате чего он задохнулся.

Малыш, который родился всего месяц назад, погиб после того как родители уснули в одной постели вместе с ним. Кили Макин и Ники Марш задремали во время грудного кормления, а когда проснулись, то Арчи уже не дышал. Супруги пытались сделать всё возможное, чтобы спасти малыша, но было уже поздно, сообщает Daily Star.

Супруги считались идеальными родителями, которые воспитывали троих детей. У них большой дом, повсюду игрушки и семейные фотографии... Но в один день это всё было перечёркнуто. Как правило, новорождённый спал в своей люльке, однако Кили и Ники слишком устали. Эксперты заключили, что у Арчи были сломаны рёбра. По всей видимости, родители прижали его к стенке, в результате чего малыш задохнулся.