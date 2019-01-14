3-летняя девочка умерла с опухолью 8 кг из-за того, что родители не лечили её

Полицейские нашли девочку в бессознательном состоянии, врачи уже ничем не могли ей помочь.

Родителей трёхлетней девочки обвинили в её смерти после того, как стали известны шокирующие детали. Ребёнок был болен раком, но, поскольку семья не занималась её лечением, опухоль разрослась и стала весить более 8 кг. Генри и Бонни Лилли было предъявлено обвинение в пренебрежении, которое привело к смерти их дочери, сообщает The Sun.

Когда полицейские прибыли к фургону, где жили супруги, то обнаружили там девочку в бессознательном состоянии. К сожалению, спасти её так и не удалось. Кроме неё, внутри фургона находилось ещё шестеро детей.

В случае если родителей, которые живут в штате Оклахома, США, признают виновными, им грозит до четырёх лет тюрьмы.