Отец вцепился зубами в крокодила, чтобы освободить 12-летнего сына из его пасти

Мужчина рассказал, что у него не было времени на раздумья и он сделал то, что пришло ему первое в голову.

Самоотверженный отец вцепился зубами в крокодила, чтобы спасти своего 12-летнего сына. Ужасная схватка произошла, когда Диего Абулхасан плавал вместе с младшим братом в реке недалеко от дома в районе Палаван, Филиппины. Хищник напал на испуганного ребёнка и потащил его под воду, сообщает Daily Mail.

Когда отец, Техада, услышал крики, то сразу же поспешил на помощь и нырнул в воду, вооружившись лишь доской. Мужчина ударил крокодила несколько раз по морде, но тот не сдавался, и тогда в ход пошли зубы. Техада стал кусать хищника за лапу, пока тот не отпустил ребёнка.

В моём теле было столько адреналина! У меня не было времени на раздумья. Я боролся с крокодилом, и он смотрел мне прямо в глаза. И тут мне пришла в голову мысль укусить его. Я схватил его за лапу и укусил так сильно, как только мог Техада

Каким-то чудом это сработало, и крокодил уплыл. Отец вытащил Диего на сушу и сразу же отвёз в больницу. Мальчик два дня находился под наблюдением врачей, после чего его выписали домой. Диего отделался лишь парой шрамов.