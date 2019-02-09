На до и после... 10 смешных примеров того, как дети перевернули жизнь родителей

Помните это сладкое чувство одиночества? Она — нет
Раньше он отключался в барах, теперь рад, если удалось хоть ненадолго уснуть на диване
Вечеринка: тогда vs сейчас
Спокойствие: тогда vs сейчас
"Не смей улыбаться!" Дети такие забавные!
От звезды рок-н-ролла до человека, который где сядет, там и спит
Тусовки с друзьями: тогда vs сейчас
Справа мы видим руины Помпеев, слева — руины его беззаботной жизни
Эволюция друзей
Малыш придал особенное значение надписи на футболке "Живу как в сказке"
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