На до и после... 10 смешных примеров того, как дети перевернули жизнь родителей

С появлением малыша в жизни пар меняется многое. Прощайте вечеринки, беззаботность и гламурные фото в соцсетях. Теперь вы засыпаете где придётся, не всегда успеваете следить за собой, потому что на первый план выходят ваши карапузы. И со временем уже хотите нанять няню не только детям, но и самому себе. Снимки из жизни пар, недавно ставших родителями, собирает инстаграм-аккаунт gottoddlered, где уже 57 тыс. подписчиков. Хотите понять, что вас ждёт, или, может, вы уже через это прошли? Смотрите в подборке ниже.

Помните это сладкое чувство одиночества? Она — нет Раньше он отключался в барах, теперь рад, если удалось хоть ненадолго уснуть на диване Вечеринка: тогда vs сейчас Спокойствие: тогда vs сейчас "Не смей улыбаться!" Дети такие забавные! От звезды рок-н-ролла до человека, который где сядет, там и спит Тусовки с друзьями: тогда vs сейчас Справа мы видим руины Помпеев, слева — руины его беззаботной жизни Эволюция друзей Малыш придал особенное значение надписи на футболке "Живу как в сказке"