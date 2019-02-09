На до и после... 10 смешных примеров того, как дети перевернули жизнь родителей

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На до и после... 10 смешных примеров того, как дети перевернули жизнь родителей

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Фото:instagram/gottoddlered

С появлением малыша в жизни пар меняется многое. Прощайте вечеринки, беззаботность и гламурные фото в соцсетях. Теперь вы засыпаете где придётся, не всегда успеваете следить за собой, потому что на первый план выходят ваши карапузы. И со временем уже хотите нанять няню не только детям, но и самому себе. Снимки из жизни пар, недавно ставших родителями, собирает инстаграм-аккаунт gottoddlered, где уже 57 тыс. подписчиков. Хотите понять, что вас ждёт, или, может, вы уже через это прошли? Смотрите в подборке ниже.

Помните это сладкое чувство одиночества? Она — нет

<p>Фото:instagram/<a href="https://www.instagram.com/gottoddlered/" target="_blank"><strong>gottoddlered</strong></a></p>

Раньше он отключался в барах, теперь рад, если удалось хоть ненадолго уснуть на диване

<p>Фото:instagram/<a href="https://www.instagram.com/gottoddlered/" target="_blank"><strong>gottoddlered</strong></a></p>

Вечеринка: тогда vs сейчас

<p>Фото:instagram/<a href="https://www.instagram.com/gottoddlered/" target="_blank"><strong>gottoddlered</strong></a></p>

Спокойствие: тогда vs сейчас

<p>Фото:instagram/<a href="https://www.instagram.com/gottoddlered/" target="_blank"><strong>gottoddlered</strong></a></p>

"Не смей улыбаться!" Дети такие забавные!

<p>Фото:instagram/<a href="https://www.instagram.com/gottoddlered/" target="_blank"><strong>gottoddlered</strong></a></p>

От звезды рок-н-ролла до человека, который где сядет, там и спит

<p>Фото:instagram/<a href="https://www.instagram.com/gottoddlered/" target="_blank"><strong>gottoddlered</strong></a></p>

Тусовки с друзьями: тогда vs сейчас

<p>Фото:instagram/<a href="https://www.instagram.com/gottoddlered/" target="_blank"><strong>gottoddlered</strong></a></p>

Справа мы видим руины Помпеев, слева — руины его беззаботной жизни

<p>Фото:instagram/<a href="https://www.instagram.com/gottoddlered/" target="_blank"><strong>gottoddlered</strong></a></p>

Эволюция друзей

<p>Фото:instagram/<a href="https://www.instagram.com/gottoddlered/" target="_blank"><strong>gottoddlered</strong></a></p>

Малыш придал особенное значение надписи на футболке "Живу как в сказке"

<p>Фото:instagram/<a href="https://www.instagram.com/gottoddlered/" target="_blank"><strong>gottoddlered</strong></a></p>

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