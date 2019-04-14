Хорошо подумайте, прежде чем оставлять ребёнка с папой, иначе будет так: 10 фото

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Хорошо подумайте, прежде чем оставлять ребёнка с папой, иначе будет так: 10 фото

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Быть родителем — это большая ответственность, и зачастую времени ни на что другое не остаётся. Однако эти отцы нашли выход... пусть немного и спорный, но изобретательности у них не занимать.

Этот отец придумал, как следить за сыном, не отрываясь от любимого занятия.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dad_ttyb/" target="_blank"><strong>dad_ttyb</strong></a></p>

Когда отправляетесь вместе в поездку, то чемодан автоматически превращается в коляску.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/grik77/" target="_blank">grik77</a></p>

Чтобы не потерять список покупок, просто приклейте его на голову ребёнку.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/remolkentroll/" target="_blank"><strong>remolkentroll</strong></a></p>

Когда нет времени, чтобы держать соску ребёнку, его мягкие игрушки могут стать отличной заменой.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/danielquantz/" target="_blank"><strong>danielquantz</strong></a></p>

Так покупки делаются гораздо быстрее.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jackanddadmelbourne/" target="_blank">jackanddadmelbourne</a></p>

Уберегите ваш дом от липких отпечатков и используйте для этого крышку от пластикового стаканчика.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ladbabyofficial/" target="_blank"><strong>ladbabyofficial</strong></a></p>

На этих фото малыш спит, будучи уверенным, что его обнимает папа, но как он ошибается...

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/the_dustn/" target="_blank"><strong>the_dustn</strong></a></p>

Ещё одно гениальное изобретение! Хорошо, что не клейкая лента.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/joe__rackley/" target="_blank"><strong>joe__rackley</strong></a></p>

Так, по мнению одного из пап, выглядит сэндвич с бананом.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/luckydaddyb/" target="_blank"><strong>luckydaddyb</strong></a></p>

Папа не знал, как плести косички, и просто сделал из волос канат.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andrewkelly512/" target="_blank"><strong>andrewkelly512</strong></a></p>

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