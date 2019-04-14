Хорошо подумайте, прежде чем оставлять ребёнка с папой, иначе будет так: 10 фото

Быть родителем — это большая ответственность, и зачастую времени ни на что другое не остаётся. Однако эти отцы нашли выход... пусть немного и спорный, но изобретательности у них не занимать.

Этот отец придумал, как следить за сыном, не отрываясь от любимого занятия.

Когда отправляетесь вместе в поездку, то чемодан автоматически превращается в коляску.

Чтобы не потерять список покупок, просто приклейте его на голову ребёнку.

Когда нет времени, чтобы держать соску ребёнку, его мягкие игрушки могут стать отличной заменой.

Так покупки делаются гораздо быстрее.

Уберегите ваш дом от липких отпечатков и используйте для этого крышку от пластикового стаканчика.

На этих фото малыш спит, будучи уверенным, что его обнимает папа, но как он ошибается...

Ещё одно гениальное изобретение! Хорошо, что не клейкая лента.

Так, по мнению одного из пап, выглядит сэндвич с бананом.

Папа не знал, как плести косички, и просто сделал из волос канат.