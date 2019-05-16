Младенца бросили в аэропорту, прошло 33 года, и парень наконец узнал имя матери

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Младенца бросили в аэропорту, прошло 33 года, и парень наконец узнал имя матери

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Фото: © Facebook / Gary gatwick airport baby abandoned

33 года назад в лондонском аэропорту Гатвик на полу в уборной работница магазина дьюти-фри обнаружила 10-дневного младенца, закутанного в шаль.

Родителей тогда отыскать не удалось, они не оставили даже записки — только клетчатую шаль и два детских комбинезона, в которые был одет малыш. Мальчика назвали Гэри Гатвик в честь плюшевого мишки, который продавался в сувенирном магазине аэропорта. Потом ребёнка усыновили, он обрёл родителей и трёх сестёр, а также новое имя — Стивен Хайд, сообщает The Sun.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/gatwickbaby/" target="_blank">Gary gatwick airport baby abandoned</a></p>

Но вопрос о том, кто его настоящие мама и папа, мучил Хайда всё время. После своего 18-летия Стивен твёрдо решил найти биологических родителей. Но это оказалось непросто — в полиции не осталось никаких материалов дела. А сейчас, спустя 15 лет поисков, Стивен наконец сообщил на своей странице в "Фейсбуке", что ему улыбнулась удача. Оказалось, у него много родственников, но никто не подозревал о его существовании.

Мы отыскали моих родственников при помощи специалистов по генетике и генеалогии. Мама, к сожалению, уже умерла, но мне удалось найти отца, а также братьев и сестёр по обеим линиям. О моём существовании никто не знал

Стивен Хайд

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/gatwickbaby/" target="_blank">Steve Hydes</a></p>

Мужчина, который сейчас сам является отцом двоих детей, поблагодарил специалистов по генеалогии за их невероятную работу, а также всех людей, которые переживали за его поиски и поддерживали его в комментариях на "Фейсбуке".

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