Младенца бросили в аэропорту, прошло 33 года, и парень наконец узнал имя матери

33 года назад в лондонском аэропорту Гатвик на полу в уборной работница магазина дьюти-фри обнаружила 10-дневного младенца, закутанного в шаль.

Родителей тогда отыскать не удалось, они не оставили даже записки — только клетчатую шаль и два детских комбинезона, в которые был одет малыш. Мальчика назвали Гэри Гатвик в честь плюшевого мишки, который продавался в сувенирном магазине аэропорта. Потом ребёнка усыновили, он обрёл родителей и трёх сестёр, а также новое имя — Стивен Хайд, сообщает The Sun.

Но вопрос о том, кто его настоящие мама и папа, мучил Хайда всё время. После своего 18-летия Стивен твёрдо решил найти биологических родителей. Но это оказалось непросто — в полиции не осталось никаких материалов дела. А сейчас, спустя 15 лет поисков, Стивен наконец сообщил на своей странице в "Фейсбуке", что ему улыбнулась удача. Оказалось, у него много родственников, но никто не подозревал о его существовании.

Мы отыскали моих родственников при помощи специалистов по генетике и генеалогии. Мама, к сожалению, уже умерла, но мне удалось найти отца, а также братьев и сестёр по обеим линиям. О моём существовании никто не знал Стивен Хайд

Мужчина, который сейчас сам является отцом двоих детей, поблагодарил специалистов по генеалогии за их невероятную работу, а также всех людей, которые переживали за его поиски и поддерживали его в комментариях на "Фейсбуке".