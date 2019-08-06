Дочь погибшего "охотника за крокодилами" написала ему нежный пост перед свадьбой

Бинди Ирвин — дочка знаменитого австралийского натуралиста, актёра и тележурналиста Стива Ирвина, погибшего в 2006 году от удара ската-хвостокола.

21-летняя Бинди поделилась в "Инстаграме" трогательным старым снимком своей семьи. На нём предстали улыбающиеся родители — папа Стив и мама Терри, младший братишка Роберт и она сама. А также выложила совместное фото с женихом и братом. Девушка недавно обручилась, и этот важный момент побудил её написать трогательный пост своему погибшему отцу.

Бинди рассказала, что именно младший брат будет тем, кто поведёт её к алтарю, несмотря на его юный возраст — 15 лет. И она думает, что их знаменитый отец гордился бы в этот момент своим сыном. Ранее девушка отмечала, что Роберт помогал ей в трудную минуту и всегда был рядом, пишет People. По словам Бинди, она очень хотела бы, чтобы её папа тоже разделил с семьёй такой важный момент.

Папа, ты бы очень гордился Робертом. Он сильно поддерживал меня во время этой новой прекрасной главы в моей жизни. Знаю, ты бы сиял от гордости в тот момент, когда он поведёт меня к алтарю. Мне бы хотелось, чтобы ты тоже был там <...> Бинди Ирвин

Бинди пошла по стопам отца и тоже стала защитницей природы. Сейчас они всей семьёй продолжают работать в зоопарке, и память о Стиве даже спустя 13 лет после его смерти жива как никогда.

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