Доплата за малыша. Насколько вырастут пособия на первого ребёнка?

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В Министерстве труда планируют увеличить расходы на родительские пособия. Как сообщают "Известия", это связано с тем, что вырастет количество тех, кому такие выплаты полагаются.

Пособия за первого ребёнка вырастут с 2020 года

Сегодня средний размер выплаты — 11,2 тысячи. С января сумма увеличится на 7% до 12 тысяч рублей в месяц

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Размер выплаты зависит от региона

Наибольшую сумму получают жители Сахалинской области — 29 тысяч рублей. Наименьшую — в Белгородской области — 8,2 тысячи

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В 2020 году количество семей, получающих пособие, вырастет

Количество семей увеличится с 379 тысяч до миллиона. То есть выплаты будут получать 70% российских семей с первенцем до трех лет

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С 2020 года изменятся правила получения выплаты

Пособие будет полагаться, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на 1 взрослого, пока ребёнок не достигнет трёх лет

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Каждый год выплата за первого ребёнка будет увеличиваться

По прогнозам, в 2021 году она вырастет до 12,3 тысячи, в 2022-м — до 12,6 тысячи рублей в месяц

Фото © Shutterstock

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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