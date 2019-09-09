Доплата за малыша. Насколько вырастут пособия на первого ребёнка?

Пособия за первого ребёнка вырастут с 2020 года
Сегодня средний размер выплаты — 11,2 тысячи. С января сумма увеличится на 7% до 12 тысяч рублей в месяц
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Размер выплаты зависит от региона
Наибольшую сумму получают жители Сахалинской области — 29 тысяч рублей. Наименьшую — в Белгородской области — 8,2 тысячи
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С 2020 года изменятся правила получения выплаты
Пособие будет полагаться, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на 1 взрослого, пока ребёнок не достигнет трёх лет
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Каждый год выплата за первого ребёнка будет увеличиваться
По прогнозам, в 2021 году она вырастет до 12,3 тысячи, в 2022-м — до 12,6 тысячи рублей в месяц
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