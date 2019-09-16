74-летняя жена и 78-летний муж, ставшие недавно родителями, находятся при смерти

Эрраматти и Раджа стали родителями девочек-близнецов, когда им обоим было прилично за 70. И если с детьми всё в порядке, то супруги находятся в отделении интенсивной терапии.

Эрраматти Мангаямме и Радже Рао уже 74 и 78 лет соответственно. И 5 сентября они впервые стали родителями. Их близняшки были зачаты с помощью ЭКО, а появились на свет через кесарево сечение. Малышки родились доношенными и здоровыми. А вот престарелая пара из Индии сейчас не в лучшем состоянии.

С момента родов пожилая мама находится в интенсивной терапии. Будь роженица моложе, этого можно было избежать. Врач, который курировал беременность, заявил, что от него скрыли реальный возраст Эрраматти. Сказали, ей всего 60 лет.

Мы узнали об этом чисто случайно. И уже после того, как ребёнка зачали. В разговоре с медсестрой её муж нечаянно назвал её реальный возраст. Я был в ярости! Доктор Санаккаяла Умашанкар

Пока Эрраматти боролась за жизнь, отец близняшек сразу после их рождения начал активно взаимодействовать с прессой. Хвастаясь, что теперь они самая счастливая пара на земле, Раджа довёл себя до сердечного приступа. На следующий же день после своей жены он также попал в интенсивную терапию.

Подробности о состоянии здоровья пары врачи не разглашают, однако отметили, что оба родителя сейчас стабильны, — сообщает NY Post.

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