Дутерте: Секс с презервативом — всё равно, что есть конфеты с обёрткой

Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал соотечественников отказаться от использования презервативов. Лидер страны заявил, что это неприятно, и сравнил безопасный секс с поеданием конфет в обёртке.

Спорное заявление Родриго Дутерте сделал во время обсуждения чрезмерного роста населения Филиппин. Президент страны признал, что демографический рост необходимо остановить, но предложил использовать для этого другие методы контрацепции: таблетки, внутриматочные спирали или инъекции. А для демонстрации эффекта презервативов Дутерте положил в рот конфеты с обёрткой.

Ешьте их, не разворачивая. Это как презерватив Родриго Дутерте

Незадолго до этого департамент здравоохранения Филиппин выпустил доклад, в котором отметил взрывной рост заболеваемости ВИЧ в стране. За последнее десятилетие количество случаев заражения ВИЧ-инфекцией на Филиппинах увеличилось на 3000 процентов. Международная правозащитная организация Human Rights Watch уже заявила, что в сложившейся ситуации призывать к отказу от презервативов преступно и безответственно.