Родители мужа заживо закопали невестку во дворе, чтоб получить опеку над внуками

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Родители мужа заживо закопали невестку во дворе, чтоб получить опеку над внуками

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Фото: thesun.co

Тело 41-летней Марсии Миранды нашли на глубине 1,7 метра в недавно построенном внутреннем дворике арендованного свекровью дома в пригороде Сан-Паулу, Бразилия. Женщина недавно рассталась со своим мужем — отцом её четырехлетнего сына и девятимесячной дочери. И его родители спланировали преступление, чтобы забрать детей себе, пишет The Sun.

По словам родственников, 60-летняя Мария Изильда и её 62-летний муж Фернандо де Оливейра были просто одержимы внуками и хотели растить их как собственных детей. Когда же невестка решила порвать с их сыном, они испугались, что не смогут с ними общаться. Поэтому придумали чудовищный план.

<p>Марсиа Миранда. Фото: thesun.co</p>

Родственники рассказали, что они даже заставили детей называть их мамой и папой, а не бабушкой и дедушкой

Марио Пинто, детектив

<p>Марсиа Миранда. Фото: thesun.co</p>

Женщина пропала после того, как договорилась встретиться с ними в банке, чтобы открыть счёт для детей. Правоохранители полагают, что потом родители мужа предложили ей посмотреть новое жилье. По их словам, пара тщательно продумала преступление и специально арендовала дом за несколько недель до убийства, чтобы спрятать там тело Марсии.

Мы считаем, что они сказали Марсии, что сняли этот дом для неё и внуков, а потом отвезли туда и напали. <...> Вероятно, она была жива, когда её хоронили...

Марио Пинто, детектив

<p>Фото: thesun.co</p>

Когда тело женщины нашли, оно уже разложилось настолько, что идентифицировать личность удалось только по отпечаткам пальцев. Полицейские считают, что её ударили по голове, а потом погребли заживо во дворе. Также есть вероятность того, что её душили. Преступники заранее купили необходимые инструменты для выкапывания могилы и даже положили сверху бетонную плиту, чтобы скрыть запах от трупа.

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Теперь правоохранители ждут результатов экспертизы. После этого паре могут предъявить обвинение в похищении, убийстве и сокрытии тела. Причастность отца детей к преступлению представители власти исключают.

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