Родители мужа заживо закопали невестку во дворе, чтоб получить опеку над внуками

Тело 41-летней Марсии Миранды нашли на глубине 1,7 метра в недавно построенном внутреннем дворике арендованного свекровью дома в пригороде Сан-Паулу, Бразилия. Женщина недавно рассталась со своим мужем — отцом её четырехлетнего сына и девятимесячной дочери. И его родители спланировали преступление, чтобы забрать детей себе, пишет The Sun.

По словам родственников, 60-летняя Мария Изильда и её 62-летний муж Фернандо де Оливейра были просто одержимы внуками и хотели растить их как собственных детей. Когда же невестка решила порвать с их сыном, они испугались, что не смогут с ними общаться. Поэтому придумали чудовищный план.

Родственники рассказали, что они даже заставили детей называть их мамой и папой, а не бабушкой и дедушкой Марио Пинто, детектив

Женщина пропала после того, как договорилась встретиться с ними в банке, чтобы открыть счёт для детей. Правоохранители полагают, что потом родители мужа предложили ей посмотреть новое жилье. По их словам, пара тщательно продумала преступление и специально арендовала дом за несколько недель до убийства, чтобы спрятать там тело Марсии.

Мы считаем, что они сказали Марсии, что сняли этот дом для неё и внуков, а потом отвезли туда и напали. <...> Вероятно, она была жива, когда её хоронили... Марио Пинто, детектив

Когда тело женщины нашли, оно уже разложилось настолько, что идентифицировать личность удалось только по отпечаткам пальцев. Полицейские считают, что её ударили по голове, а потом погребли заживо во дворе. Также есть вероятность того, что её душили. Преступники заранее купили необходимые инструменты для выкапывания могилы и даже положили сверху бетонную плиту, чтобы скрыть запах от трупа.

Теперь правоохранители ждут результатов экспертизы. После этого паре могут предъявить обвинение в похищении, убийстве и сокрытии тела. Причастность отца детей к преступлению представители власти исключают.