Телефонная будка без связи. Почему люди приезжают сюда со всего мира ради звонка

За пределами японского города Оцути, на холме с видом на Тихий океан находится стеклянная телефонная будка. Внутри неё старый поворотный телефон, который ни к чему не подключён. После страшного цунами в 2011 году, которое унесло жизни почти 20 тыс. человек, их родственники и друзья приезжают сюда, чтобы сделать звонок.

Телефонная будка была построена за год до трагедии. Житель Оцути Итару Сасаки потерял двоюродного брата и, чтобы пережить горе, соорудил в своём саду маленькую постройку. Он каждый раз набирал номер на старом неподключённом телефоне, и его слова уносило ветром. Так Итару чувствовал, что связь с родственником ещё сохранилась, сообщает Oditty Central.

После землетрясения Итару открыл будку для каждого человека, который пережил утрату близкого. История об этом облетела всю Японию, и тысячи человек стали приезжать сюда. В течение следующих трёх лет после трагедии телефонную будку посетило более 10 тыс. человек.

Телефон не подключён, но люди чувствуют, что погибшие слушают их на другом конце провода. Я хочу, чтобы люди как можно скорее вернулись к нормальной жизни, выражая своё горе таким образом Итару Сасаки

Чтобы помочь людям ещё больше, Итару положил рядом с телефон блокнот, в котором они могут оставлять сообщения погибшим. Со временем сюда стали приезжать не только родственники жертв цунами, но и все те, кому пришлось потерять близкого человека.