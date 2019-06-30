Телефонная будка без связи. Почему люди приезжают сюда со всего мира ради звонка

Телефонная будка была построена за год до трагедии. Житель Оцути Итару Сасаки потерял двоюродного брата и, чтобы пережить горе, соорудил в своём саду маленькую постройку. Он каждый раз набирал номер на старом неподключённом телефоне, и его слова уносило ветром. Так Итару чувствовал, что связь с родственником ещё сохранилась, сообщает Oditty Central.
После землетрясения Итару открыл будку для каждого человека, который пережил утрату близкого. История об этом облетела всю Японию, и тысячи человек стали приезжать сюда. В течение следующих трёх лет после трагедии телефонную будку посетило более 10 тыс. человек.
Телефон не подключён, но люди чувствуют, что погибшие слушают их на другом конце провода. Я хочу, чтобы люди как можно скорее вернулись к нормальной жизни, выражая своё горе таким образом
Итару Сасаки
Чтобы помочь людям ещё больше, Итару положил рядом с телефон блокнот, в котором они могут оставлять сообщения погибшим. Со временем сюда стали приезжать не только родственники жертв цунами, но и все те, кому пришлось потерять близкого человека.