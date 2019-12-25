Популярная блогерша из Киева снимала для Instagram, как она рожает дома в воде

24-летняя София Стужук хочет изменить мнение других о том, что роды — это больно и страшно.

Блогерша с 2,6 млн подписчиков в "Инстаграме" стала мамой в третий раз. Малыш родился дома, как и другие дети Софии. Но сейчас девушка решила показать подписчикам "таинство" появления на свет и сняла процесс на видео.

Киевлянка рожала в воде, на кадрах можно видеть, что она сидит в надувном бассейне. А рядом находился её супруг Дмитрий, который заботливо делал девушке массаж и следил за ситуацией. София отметила, что муж очень сильно помог ей в этот важный момент.

Вы себе даже не представляете, как сильно в этих родах мне помог мой муж❤️Дима, благодарю тебя за бесценную поддержку София Стужук

Вскоре София представила подписчикам нового члена семейства — малютку дочку — и поблагодарила их за тепло и поддержку. А также показала, сколько весит после родов — 62 кг. Блогерша, пропагандирующая "осознанное материнство" и здоровый образ жизни, пообещала быстро привести фигуру в порядок.

😍😍😍😍😍😍я очень счастлива за вас))))))) поздравлю от всей души! botanovna_