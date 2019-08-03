Налог на чайлдфри. Для бездетных пар придумали наказание

О налоге на бездетность задумались в Башкирии. С предложением выступил глава государственного собрания-курултая республики Константин Толкачёв. По словам политика, налог для бездетных существовал в СССР, так почему бы его не вернуть. Впрочем, методы кнута и пряника для стимулирования рождаемости применяют в разных странах.

Башкирские начинания

Глава парламента посетовал, что в минувшем году в Башкирии родилось лишь 19 622 ребёнка, хотя в 1950-х рождалось по сто тысяч и более. Толкачёв винит в низкой рождаемости менталитет молодёжи, которая больше думает о личностном росте, чем о росте количества членов семьи. Башкирский политик надеется, что введение налога простимулирует молодых людей плодиться и размножаться.

Пока что предложение не оформлено в законопроект. Но для примера — в СССР налог на бездетных составлял 6% от зарплаты. Его платили бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины от 20 до 45 лет.

Румынский пример

В 1960-х годах Румыния столкнулась с рекордным снижением рождаемости. Правительство задействовало, кажется, все инструменты, чтобы исправить эту ситуацию. Законодательно запретили разводы. В больницах дежурили полицейские, чтобы не допустить абортов. Бездетные пары обложили налогом. А многодетные напротив стимулировали финансово.

Кончилась инициатива тем, что уже в 1970-х количество брошенных детей выросло в несколько раз. Граждане рожали малышей, получали компенсацию и оставляли чад в детских домах. Кампанию пришлось свернуть. В 1980-х годах рождаемость в стране упала вновь.

Южнокорейское чадо

В Южной Корее рождаемость в наше время снизилась практически до нуля. Всему виной финансовое положение. Жизнь в городах — дорогое удовольствие. И молодые люди очень поздно обретают финансовую самостоятельность. Поэтому мысли о детях посещают их после тридцати лет. И, как правило, после рабочего дня в офисе.

Чтобы поднять боевой дух, правительство ввело "День семьи". Каждую третью среду месяца в 19:00 во всех офисах Южной Кореи выключали свет. Это, по задумке, должно было выгнать работников домой — чтобы там воссоединиться с семьями и начать плодить потомство. На практике всплеска рождаемости не последовало. Но многие уходили с работы раньше и зачастую шли в бар.

Японское долголетие

Нация живёт долго, но детей не заводит. Япония столкнулась с проблемой, когда процент пожилого населения растёт, а молодых людей не прибавляется. Через пару десятилетий страну ждёт демографическая катастрофа. Бороться с бедой японцы решили фантастическим способом.

Студенты одного из университетов разработали робота-младенца. Пластиковый свёрток хнычет, ворочается, капризничает — словом, делает всё то же, что и обычный живой ребёнок. По проекту этого младенца хотят выдавать потенциальным родителям для подготовки к будущему отцовству и материнству. Ну, чтобы в руках покрутили и поняли, что их ждёт. По мнению ряда экспертов, метод современный, но слишком уж экстравагантный, чтобы реально сработать даже в Японии.

К идее введения налога на бездетность российские власти возвращаются с завидной периодичностью с начала нулевых годов. Но до реальной всероссийской законодательной инициативы руки не доходят. Однако при инициативности нынешней Госдумы исключать такого побора не стоит. В конце концов существовал же он в СССР с 1941 по 1992 год.

А если копнуть дальше, то можно вспомнить, что впервые он появился в Древнем Риме. Император Октавиан Август повелел штрафовать всех бездетных граждан старше 25 лет. И просуществовал тот налог несколько веков. А Москву не зря же зовут Третьим Римом. Да и история порой повторяется.