На морде написано: "Коту под хвост это Рождество!"

Жасмин приютила Ануко, когда у неё была депрессия. Вскоре пёс стал главным утешением её жизни
Он заставлял меня выходить на улицу, когда всё, что мне хотелось сделать — это лежать в кровати. Он смешил меня, когда никто другой не мог этого сделать, а теперь он смешит весь мир. Он мой герой
Жасмин Милтон
Девушка утверждает, что уже в щенячьем возрасте у Ануко было суровое лицо. Но, несмотря на это, в действительности он спокойный пёс
Он добрый, никогда не рычит на людей. Он ленивый, но классный пёс, который никогда не злится на мои проделки
Жасмин Милтон
Тем не менее в этом году Ануко не попадёт в список хороших детей Санты-Клауса:
В этом году он лишён рождественских подарков. Вместо этого пришлось заплатить за дорогостоящую стоматологическую операцию, поскольку он сломал свой зуб, жуя олений рог
Жасмин Милтон
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