На морде написано: "Коту под хвост это Рождество!"

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На морде написано: "Коту под хвост это Рождество!"

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20-летняя Жасмин Милтон из Телфорда (графство Шропшир, Великобритания) приютила сибирского хаски Ануко, когда ему было всего восемь недель. Девушка утверждает, что уже тогда у него была недовольная морда. А в этом году Рождество и вовсе пойдёт коту под хвост.

Жасмин приютила Ануко, когда у неё была депрессия. Вскоре пёс стал главным утешением её жизни

Он заставлял меня выходить на улицу, когда всё, что мне хотелось сделать — это лежать в кровати. Он смешил меня, когда никто другой не мог этого сделать, а теперь он смешит весь мир. Он мой герой

Жасмин Милтон

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Девушка утверждает, что уже в щенячьем возрасте у Ануко было суровое лицо. Но, несмотря на это, в действительности он спокойный пёс

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Он добрый, никогда не рычит на людей. Он ленивый, но классный пёс, который никогда не злится на мои проделки

Жасмин Милтон

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Тем не менее в этом году Ануко не попадёт в список хороших детей Санты-Клауса:

В этом году он лишён рождественских подарков. Вместо этого пришлось заплатить за дорогостоящую стоматологическую операцию, поскольку он сломал свой зуб, жуя олений рог

Жасмин Милтон

<p>Фото © Instagram/ huskyanuko</p>

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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