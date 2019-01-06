На морде написано: "Коту под хвост это Рождество!"

20-летняя Жасмин Милтон из Телфорда (графство Шропшир, Великобритания) приютила сибирского хаски Ануко, когда ему было всего восемь недель. Девушка утверждает, что уже тогда у него была недовольная морда. А в этом году Рождество и вовсе пойдёт коту под хвост.

Жасмин приютила Ануко, когда у неё была депрессия. Вскоре пёс стал главным утешением её жизни

Он заставлял меня выходить на улицу, когда всё, что мне хотелось сделать — это лежать в кровати. Он смешил меня, когда никто другой не мог этого сделать, а теперь он смешит весь мир. Он мой герой Жасмин Милтон

Девушка утверждает, что уже в щенячьем возрасте у Ануко было суровое лицо. Но, несмотря на это, в действительности он спокойный пёс

Он добрый, никогда не рычит на людей. Он ленивый, но классный пёс, который никогда не злится на мои проделки Жасмин Милтон

Тем не менее в этом году Ануко не попадёт в список хороших детей Санты-Клауса: