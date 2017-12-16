Санта-Клаус навестил двухлетнего мальчика в хосписе за неделю до его смерти

Майлз Агнью из штата Юта родился с микроцефалией и страдал от детского церебрального паралича, эпилепсии и других неврологических заболеваний. Последние несколько месяцев малыш находился в хосписе, и его приёмная мама Мишель поняла, что мальчик не доживёт до Рождества, рассказывает Mirror.

Мишель решила, что не может лишить сына последнего Рождества в его жизни, и обратилась за помощью в благотворительный проект Secret Sleigh ("Секретные санки"). Джерри Бодиль не смог отказать маме больного малыша и пятого декабря отправился в хоспис в костюме Санта-Клауса. Джерри и сам пережил смерть ребёнка, поэтому он знал, что испытывает семья Майлза.

Я не буду лгать, мне было трудно, и в глазах Санты стояли слёзы Джерри Бодиль

Двухлетний малыш сфотографировался на коленях Санты, и их совместное фото быстро стало вирусным в социальных сетях. К сожалению, рождественского чуда не произошло — спустя несколько дней состояние ребёнка ухудшилось, и через через неделю после визита Санта-Клауса Майлз умер. Об этом его мама написала на своей странице в социальной сети.

С очень тяжёлым сердцем я объявляю о смерти Майлза Агнью. Вчера вечером он спокойно скончался в объятиях своих родителей Мишель Агнью

Волонтёры Secret Sleigh выразили соболезнования семье мальчика и подчеркнули, что были рады стать частью его истории. Кроме того, проект выразил благодарность Джерри, который успел принести радость Майлзу и его близким.