Фотограф сотворила настоящее чудо для детей, которые проведут Рождество в палате

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Фотограф сотворила настоящее чудо для детей, которые проведут Рождество в палате

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С помощью фотошопа Карен Элсоп переносит маленьких пациентов словно в другой мир, где они абсолютно здоровы.

Фотограф и цифровой художник из Австралии сотворила настоящее рождественское чудо для детей, которые проведут этот праздник в стенах больницы.

<p>Фото © <a href="http://www.theheartproject.com.au/" target="_blank">TheHeartProject.com.au</a></p>

Карен Элсоп сделала так, чтобы маленькие пациенты перенеслись из больничной палаты в новогоднюю сказку с помощью Photoshop.

<p>Фото © <a href="http://www.theheartproject.com.au/" target="_blank">TheHeartProject.com.au</a></p>

<p>Фото © <a href="http://www.theheartproject.com.au/" target="_blank">TheHeartProject.com.au</a></p>

Идея праздничных фотосессий появилась у художницы ещё в 2016 году, когда мама больной девочки попросила сделать для неё что-то особенное.

<p>Фото © <a href="http://www.theheartproject.com.au/" target="_blank">TheHeartProject.com.au</a></p>

С тех пор прошло два года, и команда Карен заметно увеличилась — к ней на помощь пришли сотни фотографов со всего мира.

<p>Фото © <a href="http://www.theheartproject.com.au/" target="_blank">TheHeartProject.com.au</a></p>

Ведь только на создание одной фотографии в среднем уходит 20 часов.

<p>Фото © <a href="http://www.theheartproject.com.au/" target="_blank">TheHeartProject.com.au</a></p>

<p>Фото © <a href="http://www.theheartproject.com.au/" target="_blank">TheHeartProject.com.au</a></p>

В итоге более 200 детей получили праздничные портреты, а также провели время вместе с Санта-Клаусом.

<p>Фото © <a href="http://www.theheartproject.com.au/" target="_blank">TheHeartProject.com.au</a></p>

Хочется верить, что в наступающем году эти малыши поправятся и вернутся домой...

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