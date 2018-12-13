Фотограф сотворила настоящее чудо для детей, которые проведут Рождество в палате

С помощью фотошопа Карен Элсоп переносит маленьких пациентов словно в другой мир, где они абсолютно здоровы.

Фотограф и цифровой художник из Австралии сотворила настоящее рождественское чудо для детей, которые проведут этот праздник в стенах больницы.

Карен Элсоп сделала так, чтобы маленькие пациенты перенеслись из больничной палаты в новогоднюю сказку с помощью Photoshop.

Идея праздничных фотосессий появилась у художницы ещё в 2016 году, когда мама больной девочки попросила сделать для неё что-то особенное.

С тех пор прошло два года, и команда Карен заметно увеличилась — к ней на помощь пришли сотни фотографов со всего мира.

Ведь только на создание одной фотографии в среднем уходит 20 часов.

В итоге более 200 детей получили праздничные портреты, а также провели время вместе с Санта-Клаусом.

Хочется верить, что в наступающем году эти малыши поправятся и вернутся домой...