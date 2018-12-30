Водитель автобуса совершил 70 маленьких чудес, которых от него никто не ждал

Если Санта действительно существует, то, как выяснилось, он может работать простым водителем автобуса. Именно он подарил маленькое рождественское чудо детишкам, которых развозил.

Добряк Кёртис Дженкинс из Далласа, США, работает водителем автобуса уже семь лет. Он доставляет учеников начальной школы на занятия и развозит по домам. И в этот раз решил сделать детишкам сюрприз на Рождество. Сначала он планировал устроить обмен подарками, но понял, что не все могут себе это позволить.

Тогда он узнал у каждого из школьников, что они хотят получить на праздник. И несколько месяцев покупал им подарки со своей зарплаты. В итоге в праздничный день детей ждал автобус, полный заветных коробочек. Среди 70 подарков, которые заготовил Кёртис, были даже электронные приборы и велосипед.

Это Кёртис Дженкинс, водитель школьного автобуса. Он выяснил у каждого ребёнка, что тот хочет на Рождество, и всё это купил. Даже велосипед! Это напоминает нам, сколько хорошего есть в мире и что мы все должны стремиться быть похожими на Кёртиса представители школы Lake Highlands Elementary

В итоге о случившемся написало руководство школы в "Фейсбуке", где восхитилось поступком мужчины. Но водитель не впервые делает хорошие дела. Как рассказала мама одного из школьников, он всегда был добр к детям, а кроме того, однажды купил ей индейку на Рождество.

Сам американец так комментирует свой поступок. Кёртис рассказал, что, видимо, у него такое "призвание". Водитель хотел, чтобы каждый ребёнок в его автобусе почувствовал себя нужным и любимым. Мужчина в детстве жил в небогатой семье и получал на Рождество лишь новые носки от тёти. И даже этот подарок был для него значимым. Поэтому для Кёртиса особенно ценно было видеть счастливые лица детей, которые спрашивали у него, не он ли есть тот самый Санта.