Отец купил билеты на самолёт, чтобы встретить Рождество с дочерью-стюардессой

Родители, любящие своих детей, способны на многое. Как, например, этот американский папа, который не мог позволить встречать дочке Рождество одной.

31-летний Майк Леви из Огайо поделился в "Фейсбуке" доброй историей. Он рассказал, что в сочельник летел в самолёте и разговорился с мужчиной, который сидел рядом. Его звали Хэл Воган, и он был отцом работавшей в праздники на борту стюардессы. Заботливый отец не хотел, чтобы дочка Пирс проводила Рождество одна, вдали от семьи, и отправился вместе с ней по стране, сопроводив её в шести рейсах. Майка настолько впечатлил поступок мужчины, что он попросил разрешения сфотографировать его.

Он будет сопровождать дочку на всех рейсах по стране сегодня и завтра, чтобы провести с ней Рождество. Какой фантастический отец! Желаю вам обоим счастливого Рождества! Майк Леви

Его пост в "Фейсбуке" стал вирусным, набрав 76 тыс. лайков и 28 тыс. репостов. И любящий папа получил десятки восторженных комментариев, в которых люди восхищались его трогательной заботой. Кажется, этот отец может побороться за звание лучшего.

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