Давайте всё переиграем! 15 человек, чей праздник совсем не задался

Спасибо за подарок, тётя!
Каждое Рождество моя тётя присылала самодельного шоколадного лобстера. Но на этот раз она сделала его из мыла. Как мы об этом узнали?..
Дженн Эллис
Интересно, праздничный обед был вкусным?
Счастливого Рождества, людишки!
Хозяин, мне так жаль... Что у тебя такой плохой вкус
Рождество в Австралии — это особый праздник
Хозяин, я сам всё украсил!
Это должно было стать главным блюдом
Похоже, в этом году мы пропустим Рождество
Причина, по которой живая ёлка — плохой выбор
Собаке было недостаточно снести ёлку. Она ещё и съела постель
Подарок от тайного Санты. Спасибо, чувак!
Ммм, обожаю резину! Что? Это вафли?
Почта сделала обычные кружки эксклюзивными
Наверное, я получил в подарок действительно дорогой кошелёк
Мой рождественский подарок. Ура!
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