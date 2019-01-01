Давайте всё переиграем! 15 человек, чей праздник совсем не задался

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Давайте всё переиграем! 15 человек, чей праздник совсем не задался

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Ваши новогодние праздники проходят не по плану? Увы, это не такая уж редкость. Лайф собрал 15 фотографий от тех, чьё Рождество вышло по-настоящему неудачным.

Спасибо за подарок, тётя!

<p>Фото © Twitter/jellispants</p>

Каждое Рождество моя тётя присылала самодельного шоколадного лобстера. Но на этот раз она сделала его из мыла. Как мы об этом узнали?..

Дженн Эллис

Интересно, праздничный обед был вкусным?

<p>Фото © reddit.com/r/australia</p>

Счастливого Рождества, людишки!

<p>Фото © reddit.com/r/Wellthatsucks</p>

Хозяин, мне так жаль... Что у тебя такой плохой вкус

<p>Фото © reddit.com/r/Wellthatsucks</p>

Рождество в Австралии — это особый праздник

<p>Фото © reddit.com/r/pics</p>

Хозяин, я сам всё украсил!

<p>Фото © reddit.com/r/pics</p>

Это должно было стать главным блюдом

<p>Фото © Instagram/polyester_girl</p>

Похоже, в этом году мы пропустим Рождество

<p>Фото © reddit.com/r/Wellthatsucks</p>

Причина, по которой живая ёлка — плохой выбор

<p>Фото © reddit.com/r/Wellthatsucks</p>

Собаке было недостаточно снести ёлку. Она ещё и съела постель

<p>Фото © reddit.com/r/pics</p>

Подарок от тайного Санты. Спасибо, чувак!

<p>Фото © reddit.com/r/pics</p>

Ммм, обожаю резину! Что? Это вафли?

<p>Фото © reddit.com/r/Wellthatsucks</p>

Почта сделала обычные кружки эксклюзивными

<p>Фото © reddit.com/r/Wellthatsucks</p>

Наверное, я получил в подарок действительно дорогой кошелёк

<p>Фото © reddit.com/r/Wellthatsucks</p>

Мой рождественский подарок. Ура!

<p>Фото © reddit.com/r/Wellthatsucks</p>

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